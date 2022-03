Europa forderte seine Bürger angesichts des Gaskonflikts mit Russland auf, weniger Energie zu verbrauchen

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Die Angst vor einer russischen Gasversorgungskrise veranlasste einige europäische Länder, ihre Bürger am Mittwoch zu bitten, weniger Energie zu verbrauchen.

Trotz der Tatsache, dass die Energiepreise monatelang gestiegen sind und die Versorgung knapp ist, haben die meisten Regierungen es vermieden, einen Schritt zu unternehmen, von dem sie befürchten, dass er unpopulär sein könnte, aber angesichts der wachsenden Befürchtungen, dass Russland die Wasserhähne abschalten könnte, beginnt sich die Botschaft in einigen Hauptstädten zu ändern.

„Jede Kilowattstunde zählt“, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch, als er eine „Frühwarnung“ vor einem möglichen Gasversorgungsnotfall erklärte.

Die Internationale Energiebehörde (IEA) mit Sitz in Paris sagte, dass kleine Verhaltensänderungen in großem Maßstab die Nachfrage nach Öl und Gas erheblich reduzieren können.

Es schätzt, dass eine Senkung der Thermostate von Gebäuden der Europäischen Union um 2 Grad Celsius 20 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen würde, was etwa 28 Milliarden Dollar zu aktuellen Preisen entspricht.

Eine Senkung der Nachfrage könnte die Auswirkungen einer Angebotskrise verringern, wenn Russland die Exporte kürzt (Reuters/Johanna Geron)

Dies entspricht 13% der 155 Milliarden Kubikmeter, die 27 Länder jedes Jahr von Russland kaufen, was wiederum 40% des gesamten Gasverbrauchs in der EU ausmacht.

Die niederländische Regierung folgte Deutschland am Mittwoch und sagte, sie werde an diesem Wochenende eine Kampagne starten, in der Bürger und Unternehmen aufgefordert werden, weniger Gas zu verbrauchen, während die französische Aufsichtsbehörde die Bürger aufforderte, ihren Verbrauch gemeinsam zu senken.

Simone Tagliapietra, Mitglied des Bruegel-Thinktanks, sagte, die Regierungen hätten die Bürger vor Monaten auffordern sollen, den Energieverbrauch zu senken, um die Versorgungskrise zu bewältigen, aber die Politiker widersetzten sich, weil diese Botschaft „nach Sparmaßnahmen riecht“.

„Jede Billion Kubikmeter Gas, die wir nicht verbrauchen, ist wichtig. Dieses Gas ist sehr teuer und wir müssen bis nächsten Winter mit dem Auffüllen der Tanks beginnen „, sagte er.

Anstatt die Verbraucher aufzufordern, ihren Energieverbrauch zu senken, haben die Regierungen bisher hauptsächlich nach Möglichkeiten gesucht, die Stromrechnungen zu begrenzen und alternative Kraftstoffquellen zu finden.

Schweden, Frankreich, Italien, Deutschland und das Vereinigte Königreich kündigten in diesem Monat ebenfalls Maßnahmen zur Senkung des Benzins an, nachdem Rohöl seinen höchsten Preis seit 2008 erreicht hatte, was zu Kritik von Aktivisten führte, die sagten, es handle sich bei den Maßnahmen um Subventionen für fossile Brennstoffe.

Seit Russland im letzten Monat in die Ukraine eingedrungen ist, hat Brüssel vor, die Importe von russischem Gas aus der EU in diesem Jahr um zwei Drittel zu reduzieren und seine Nutzung bis 2027 einzustellen.

Ein Erdgasvorkommen in Deutschland (Reuters/Fabian Bimmer)

Eine Senkung der Nachfrage könnte die Auswirkungen einer Versorgungskrise verringern, wenn Russland die Exporte kürzt, was zu einem großen Problem geworden ist, seit Moskau letzte Woche angekündigt hat, dass die Länder anfangen sollten, für Gas in Rubel zu zahlen.

Der detaillierte Plan der EU zur Entsorgung russischer fossiler Brennstoffe ist für Mai geplant. Ein in diesem Monat veröffentlichtes Projekt zeigte jedoch, dass Brüssel die Importe von nichtrussischem Gas fördern, erneuerbare Energien schneller ausbauen, Millionen von Gaskesseln gegen Wärmepumpen austauschen und Gebäude renovieren würde, damit weniger Energie verbraucht wird.

Diese Lösungen werden jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, und die Europäische Kommission hat bereits vorgeschlagen, dass die Verbraucher dazu beitragen könnten, die Nachfrage sofort zu reduzieren.

„Ihre Entscheidungen über die Menge an Energie, die sie verbrauchen, entscheiden über die Stärke unserer Reaktion auf Russland“, sagte der Leiter der EU-Klimapolitik, Frans Timmermans.

Der vorübergehende Rückgang der Nachfrage würde den Ländern auch helfen, Gas für den kommenden Winter anzusammeln, und würde als Patch dienen, während dauerhafte Optionen zum Ersatz russischer Brennstoffe wie der Bau von Wind- und Solarparks, die Renovierung von Gebäuden oder die Gewinnung von mehr nicht-russischem Gas sichergestellt werden.

(Mit Informationen von Reuters)

