„Einige Zauberer“: Der Journalist Antonio Casale kritisiert die FCF für den Ausscheiden Kolumbiens aus der Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Dies passte nicht gut zu den kolumbianischen Kommentatoren von ESPN Fútbol Colombia, die den kolumbianischen Fußballverband (FCF) kritisierten und daran erinnerten, dass die Trainer Carlos Queiroz und Reinaldo Ruedo in diesen Qualifikationsspielen zwei Mannschaften ausließen.

„Einige Zauberer, einige Magier von David Copperfield, die dies in dreieinhalb Jahren beendeten. Sie nahmen Pekerman aus, weil er im Achtelfinale gegen England bei einer Weltmeisterschaft (Russland 2018) gegen Elfmeterschießen verloren hatte, und sie brachten zwei Trainer mit, die zwei Teams aus einer Weltmeisterschaft eliminierten: Queiroz holte Kolumbien und Ägypten (aus der Weltmeisterschaft) und Reinaldo Rueda nach Chile und Kolumbien (von der Weltmeisterschaft) „, sagte Journalist Antonio Casale.

Der portugiesische Stratege befand sich in der ersten Phase der südamerikanischen Qualifikationsspiele und führte die „Kaffeebauern“ an und ging dann aufgrund schlechter Ergebnisse in den Ruhestand. Er übernahm den Posten als Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft und konnte auch keine guten Ergebnisse erzielen, indem er den Africa Cup of Nations verlor. und ohne sich Mohamed Salahs Team für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren, beide Spiele gegen den Senegal. Nach dem Scheitern kündigte der Trainer den Rücktritt aus dem Amt an: Er führte 20 Spiele an, von denen er 13 gewann, 2 zog und 5 mit den „Pharaonen“ verlor.

Reinaldo Rueda seinerseits erlitt das gleiche Schicksal wie Queiroz: Chile und Kolumbien qualifizierten sich nicht unter seinem Kommando. Mit „La Roja“ spielte Rueda 27 Spiele, 17 Freundschaftsspiele, 6 in Copa America und 4 in Playoffs. Davon gewann er nur 9, 1 in den Playoffs, 2 im Pokal und 6 in Freundschaftsspielen und hatte 35 Tore dafür und 35 dagegen. Und mit der kolumbianischen Nationalmannschaft war es ähnlich, dass sie trotz des Sieges, den sie an diesem Dienstag gegen Venezuela bei einem Besuch errungen hatte, nie mit den Spielern oder Fans in Kontakt kam. Bereits in den Qualifikationsspielen 2006 war Kolumbien unter seinem Kommando um einen Punkt aus der Weltmeisterschaft in Deutschland ausgelassen worden, um die Wiederholung zu spielen.

Der ehemalige kolumbianische Spieler Faustino Asprilla, der sein Land für zwei Weltmeisterschaften qualifizierte (USA 94 und Frankreich 98), sagte, der große Fehler sei die Einstellung eines ausländischen Strategen, der nicht wusste, wie Kaffeefußball sei.

„Das ist der Fehler, dass du nicht weißt, wohin du gehst. Der kolumbianische Fußball hat eine Identität und seit wir sie verloren haben, haben wir nicht mehr gut gespielt. Sie müssen danach suchen: Warum haben Sie sich entschieden, einen europäischen Trainer (Queiroz) mitzubringen, obwohl Sie den kolumbianischen Fußball oder die Essenz des kolumbianischen Fußballer nicht kannten?“ , kommentierte ESPN Football Colombia.

Das ehemalige Parma-Idol, das mit dem Valencia-Zug Teil der goldenen Generation Kolumbiens war, René Higuita und Carlos 'El Pibe' Valderrama, sagte, dass der Spieler aus seinem Land etwas Besonderes sei und man wissen müsse, wie man ihn behandelt, was der ausländische Trainer nicht aufrechterhalten konnte.

„Der kolumbianische Fußballer ist etwas Besonderes: Er ist zu hoch oder er ist sehr vergrößert oder er fällt. Weil wir so sind. Und die Trainer, die sie hierher gebracht haben, wussten nie, was der kolumbianische Fußball ist und so endete er (mit dem Ausscheiden der Weltmeisterschaft) „, schloss er.

