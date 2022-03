Dies war der Fall von Santiago Alarcón mitten in Live for Instagram

Unter den vielen schauspielerischen Aufgaben von Chichila Navia und Santiago Alarcón (Ehepartner) wird für diese Zeit ein YouTube-Kanal gestartet, der den Namen „Familío“ erhielt. Tatsächlich veröffentlichte die Paisa am vergangenen Sonntag, dem 27. März, in ihren sozialen Netzwerken den Trailer dieser digitalen Produktion, der neben ihm und seinem Partner auch die schauspielerische Arbeit ihrer beiden Kinder gemeinsam enthält: María und Matías.

„Der heutige großartige Start unseres YouTube-Kanals Familío, weil... was zu Hause passiert, nicht zu Hause bleibt“, schrieb der Schauspieler in der Bildunterschrift seines Beitrags. Auf diese Weise erkannte er auch, dass der Sonntag, der 27. März, das Datum war, das im Kalender für die Premiere der Produktion ausgewählt wurde. Dann, kurz darauf, machten sie zusammen mit Chichila Navia ein Live, um die Informationen über ihre Serie zu erweitern.

In der Mitte seiner Erklärung erschien jedoch „Guardiano“, das Haustier der Familie, auf dem Bildschirm. Der Hund richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf Santiago Alarcón auf eine offensichtliche Suche nach Spiel. Gleichzeitig kommentierte Navia: „Ein anderes Familienmitglied, er ist ein bisschen intensiv wie der Vater, so wie sie es sehen“. Zu diesem Zeitpunkt war die Stärke des Tieres so stark, dass es den Schauspieler von seinem Stuhl warf und auf dem Boden landete. Vor dem Panorama lachte die Schauspielerin auch und später lachte Alarcón selbst, nachdem er beigetreten war und gezeigt hatte, dass es ihm gut geht, und scherzhaft sagte: „Das habe ich nicht erwartet“.

In dem oben genannten Live behauptete Chichila Navia, dass Andrés Borda bei diesem Projekt, das kaum in seinem ersten veröffentlichten Kapitel enthalten ist, sowohl als Regisseur als auch als Autor fungiert.

„... In der Pandemie waren wir... sehr kreativ und wir sagten: - Nun, was machen wir mit einem Vortrag dort, in was investieren wir es, es ist ein guter Zeitpunkt, um etwas Cooles zu denken -... mir ist der Gedanke gekommen, dass wir einen YouTube-Kanal erfinden würden und auf diese Weise könnten wir zu dieser Zeit als Förderer einer Beschäftigung sein; wir haben a super patch cool... darunter auch unser Regisseur und Autor Andrés Borda... wir haben viele super coole Inhalte, die von unserer Familie inspiriert sind.“

Wenn wir jedoch über Aufrufe auf YouTube sprechen, hat die erste Episode, die mit dem Namen „Tales to Sleep“ getauft ist, heutzutage mehr als 29.000 Aufrufe.

Unnötig zu erwähnen, dass Schauspieler als Paar bereits ihre zwei Jahrzehnte sentimentaler Geschichte durchlaufen.

Unnötig zu erwähnen, dass die kolumbianische Öffentlichkeit Chichila Navia kürzlich im Auftrag von 'El Paseo 6', einem Spielfilm, der im Dezember 2021 veröffentlicht wurde, auf der großen Leinwand gesehen hat. In Bezug auf Fernsehgelände war eine der letzten und gut erinnerten Aufführungen von Alarcón die Serie „El man es German“ in ihrer Saison 2019.

