Die Ukraine versicherte, dass Russland Militäreinheiten aus Kiew und Tschernigow abzog, um sich auf den Osten des Landes zu konzentrieren

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Die Streitkräfte der Ukraine teilten am Dienstag mit, dass Russland Militäreinheiten aus den Regionen Kiew und Tschernigow zurückgezogen habe, um seine Bemühungen auf den Osten des Landes zu konzentrieren, warnten jedoch davor, dass diese Aktion darauf abzielt, die militärische Führung der Ukraine in die Irre zu führen.

„Es zielt darauf ab, die militärische Führung der Streitkräfte der Ukraine zu täuschen und ein Missverständnis über die Weigerung Russlands zu schaffen, Kiew zu umkreisen“, sagte er in einem Bericht, der auf seinem offiziellen Facebook-Profil veröffentlicht wurde, und fügte hinzu, dass der sogenannte „Truppenabzug“ tatsächlich eine Rotation einzelner Einheiten sei.

„In Richtung Donezk feuern russische Invasoren weiter. Sie führten Luft- und Raketenangriffe in den Gebieten Kreminna und Mariupol durch. Der Feind konzentrierte seine Hauptanstrengungen auf die Übernahme der Kontrolle über die Siedlungen Popasna und Rubizhne (Lugansk) sowie auf die vollständige Eroberung von Mariupol. Es war erfolglos „, sagten die ukrainischen Streitkräfte.

Sie erklärten auch, dass russische Truppen die Stellungen der ukrainischen Einheiten in der Nähe des Dorfes Stepnogorsk und der Städte Orikhove und Hulyaipole in der Region Saporischschja mit Artillerie beschossen haben.

Die Streitkräfte sagten, dass russische Soldaten weiterhin feuern und Raketenluftangriffe in den Gebieten Kreminna und Mariupol durchführen.

„In den Gebieten der Dörfer Novokarlivka und Luhivske führt der Feind weiterhin Festungsteams der besetzten Positionen durch und errichtet Minenfelder. In den Einsatzgebieten des Schwarzen Meeres und Asow hat es keine wesentlichen Veränderungen gegeben „, sagten sie.

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky sagte, dass Gespräche mit russischen Verhandlungsführern einige positive Anzeichen gegeben hätten, warnte jedoch davor, dass Russland nicht vertraut werden könne.

Russland kündigte nach den Gesprächen zwischen der ukrainisch-russischen Delegation am Dienstag in Istanbul, Türkei, an, dass es die militärischen Operationen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der nördlichen Stadt Tschernihiw erheblich reduzieren werde.

Die Vereinigten Staaten und andere äußerten zuvor Skepsis gegenüber der Ankündigung Russlands.

In einer Videorede am Dienstagabend sagte Zelensky, dass die „mutigen und effektiven Aktionen“ der ukrainischen Truppen Russland gezwungen hätten, seine Aktionen in Kiew und Tschernihiw zu reduzieren.

Er sagte, dass die Ukraine den Verhandlungsprozess „in dem Maße fortsetzen werde, in dem er von uns abhängt“, betonte jedoch Misstrauen gegenüber „den Worten, die von den Vertretern des Landes kommen, die weiterhin dafür kämpfen, uns zu zerstören“.

Zelensky sagte, die Verhandlungsführer der Ukraine würden „Souveränität und territoriale Integrität“ nicht gefährden.

Russland verpflichtete sich am Dienstag zu einer Deeskalation um Kiew und eine andere ukrainische Stadt, aber die Westmächte riefen dazu auf, ihre Wache nicht im Stich zu lassen, bis sie bestätigt haben, dass Moskau sein Wort hält.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: