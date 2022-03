Die Invasion der Ukraine machte Wladimir Putin zur seriösesten Person der Internetgeschichte

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

Der Krieg und die Invasion der Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur seriösesten Person in der Geschichte des Internets gemacht, und die Netzwerke wurden mit Millionen von Nachrichten und Botschaften der Verachtung an ihn überflutet.

Seit der Entscheidung, am 24. Februar in die Ukraine einzufallen, gab es mehr als 12 Millionen negative Nachrichten (nur auf Spanisch), Tausende von Tweets, kritische Videos, die in verschiedenen sozialen Netzwerken, Labels oder Hashtags viral geworden sind, sowie zahlreiche Marketingkampagnen zur Förderung von T-Shirts oder Objekten, die sich ausdrücken die Ablehnung der Invasion und der russische Präsident.

Die Daten stammen vom spanischen Internet Observatory, einer privaten Einrichtung, die vor 20 Jahren gegründet wurde und sich auf die Analyse von Trends und Phänomenen im Zusammenhang mit dem Netzwerk spezialisiert hat.

Die an diesem Mittwoch vom Observatorium veröffentlichten Daten zeigen, dass das Netzwerk in den letzten Wochen zum Echo und Spiegelbild der durch diesen Krieg verursachten Ablehnung geworden ist, und betonten, dass dieses Ereignis zur Entstehung neuer Archetypen von „Hasser“ („Hasser“) geführt hat, Trolle, „Bestrafer“ („Bestrafer“), „Kriegssöldner“ und „Cybersaboteure“.

Der Kriegskonflikt hat laut Observatorium zu einer Reihe von Millionen negativer Meinungen geführt, die Adjektive, Brand-Tweets und Anti-Putin-Gruppen disqualifizieren, die auf Facebook oder Telegram veröffentlicht wurden.

Einige der großen Internet-Suchmaschinen haben Suchvorschläge geändert und Putins Namen mit Begriffen wie „Krieg“, „persönliches Vermögen“, „Völkermord an der Ukraine“ oder „Vergiftung“ in Verbindung gebracht.

Blogs, die auf die angebliche Korruption der Oligarchen, Putins Vermögen im Ausland, seine Liebhaber, geheimen Kinder und sogar Pläne, das Leben des russischen Führers zu beenden, anspielen, haben sich ebenfalls im Internet verbreitet.

