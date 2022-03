Die Gründe, die den Kongress veranlassen würden, den Gesundheitsminister Herán Condori endgültig zu zensieren

Hernán Condori könnte seine letzten Tage als Gesundheitsminister verbringen. An diesem Donnerstag, dem 31. März, wird der Kongress über seine Zensur debattieren und anscheinend die Stimmen haben, um ihn ernsthaft aus dem Amt zurückzuziehen Fragen seiner Arbeit und Eignung, sie auszuüben.

Der Misstrauensantrag wurde letzte Woche eingereicht und beschuldigt Condori, den Verkauf von „Clusterwasser“ zu fördern, indem medizinische Eigenschaften zugeschrieben werden, die von keiner offiziellen oder akademischen Behörde nachgewiesen oder zertifiziert wurden.

Der Gesundheitsleiter wird auch dafür verantwortlich gemacht, seinen medizinischen Status genutzt zu haben, „um den Dienst zur Diagnose von Gebärmutterhalskrebs zu fördern, ohne über Gynäkologie oder Onkologie zu verfügen“.

Ein weiterer Grund, mit der Zensur fortzufahren, heißt es in dem Dokument, dass Condori die Funktionen, die er als Gesundheitsminister ausüben muss, nicht kennt, nachdem ein Minderjähriger zur medizinischen Behandlung von Cañete nach Lima verlegt wurde.

„Herr Hernán Condori Machado hat auch nicht bewiesen, dass er sein Amt innehaben kann. Aus einer Überprüfung des Lebenslaufs und der Managementerfahrung geht hervor, dass der Gesundheitsminister zum Regionaldirektor für Gesundheit von Junín ernannt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde er jedoch aus Mangel an Eignung für die Amtszeit entlassen „, heißt es in einem weiteren Absatz des Misstrauensantrags.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass infolge der Ernennung von Hernán Condori mehrere Fachleute aus hochrangigen Positionen zurückgetreten sind, darunter Mitglieder des hochrangigen Beratungsteams, die anprangerten, „nicht die Bedingungen für eine autonome Ausübung im Amt zu haben“ und dass dies „die Gesundheitspolitik des Peruaners schwächt Bundesstaat.

Beamte, die ihr Amt verlassen haben, sind: Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vasquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo und Gabriela Minaya Martinez. Der stellvertretende Gesundheitsminister von Minsa, Gustavo Rosell.

Am 25. Februar verließ auch die Impfleiterin Gabriela Jiménez ihren Posten - ein elementarer Posten für die Förderung der Impfung gegen COVID-19 im Land. Die ehemalige Beamtin erklärte in ihrem Rücktrittsschreiben, dass sich die kontinuierlichen Veränderungen in der Minsa auf die technische Struktur ihres Gebiets auswirkten. Darüber hinaus meldete er eine Reihe von Missbräuchen gegen sein Management, seit Hernán Condori sein Amt antrat.

Gabriela Jimenez und Gustavo Rossell

SIE WÜRDEN DIE STIMMEN HABEN

Die Opposition hätte etwa 72 Stimmen für den Misstrauensantrag gegen Hernán Condori und es besteht die Hoffnung, dass sie die Mindestanzahl von Beitritten überschreiten wird, die erforderlich ist, um den befragten Beamten aus dem Amt zu entfernen.

Nur Popular Force, Popular Renewal und Avanza Pais haben 43 Stimmen dafür. Ihnen könnten 8 Mitglieder von Acción Popular und 10 Mitglieder der Alliance for Progress (APP) beitreten. Ebenso 3 Gesetzgeber aus Somos Perú, 2 aus Juntos por Peru, die den Antrag unterzeichnet haben, und etwa 6 nicht gruppiert.

In diesem Zusammenhang sagte der ehemalige Minister Oscar Ugarte, dass Condoris Aufenthalt an der Spitze von Minsa ein Risiko für die Institution darstellt, die anscheinend keinen Norden zu haben scheint, und dass dies „eine Lähmung verursacht, die es uns nicht ermöglicht, die grundlegendsten Dinge wie Impfungen, Stärkung der ersten Pflegestufe und der Management anderer Krankheiten [...] Wenn es an Erfahrung und Vorbereitung in einer so wichtigen Position wie einem Gesundheitsminister mangelt, treten demagogische Gesten auf, die der öffentlichen Gesundheit überhaupt nicht helfen, sondern Regressionsbedingungen erzeugen.“

Raúl Urquizo, Dekan des Medical College, sagte: „Wir sind uns sehr klar, wie das Profil eines Gesundheitsministers aussehen sollte. Unabhängig von der politischen Farbe muss er Erfahrung in Gesundheit und Management haben. Er muss ein Führer sein, dem wir und die Bevölkerung vertrauen können. Einen Minister zu haben, der diese Eigenschaften nicht besitzt, erzeugt enorme Entmutigung.“

