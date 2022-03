Cynthia Rodriguez könnte in Venga la Alegría abwesend sein, versicherte Alex Kaffee

Cynthia Rodríguez ist eine der beliebtesten Moderatoren von Venga la Alegría, sie wurde sogar kürzlich zur Meisterin der Reality-Show Los Reyes del Playback gekrönt, aber der Showjournalist Alex Kaffee versicherte, dass die Der Moderator würde das Programm in kurzer Zeit verlassen.

Laut der Kolumnistin wird Cynthia Rodríguez in den kommenden Tagen ihre Abwesenheit von Aztecas Morgenmorgen bekannt geben: „Ich finde heraus, dass die sehr schöne Cynthia Rodríguez Venga la Alegría verlässt. Ja, aus persönlichen Gründen und für Paare! Der Moderator kommt aus Azteca Unos Morgenmagazin „, schrieb Alex Kaffie.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Veröffentlichung mehrere Gerüchte auslöste, die von der möglichen Schwangerschaft des geliebten Moderators - aufgrund der Spezifikation, die auf Carlos Rivera anspielt - bis hin zu einem Wechsel des Fernsehsenders reichten, aber bisher gibt es keine offiziell bestätigte Informationen und es geht um Spekulationen. Es ist auch nicht bekannt, ob es sich um eine vorübergehende Abwesenheit oder einen endgültigen Abschied handelt.

Die Gastgeberin könnte ihre Kollegen von Venga la Alegría verlassen (Foto: Instagram/ @vengalaalegriatva)

Obwohl Cynthia Rodríguez und Carlos Rivera ihre Beziehung im privaten Bereich aufrechterhalten haben, gab die Moderatorin von Venga la Alegría im Dezember 2021 ihren Wunsch bekannt, dieses Jahr Mutter zu werden.

Die ehemalige Akademikerin beschloss, ihren Kollegen von Venga la Alegría mitzuteilen, dass die Idee, dass ihre Familie aufwächst, immer näher rückt. Die Ereignisse ereigneten sich, nachdem Cynthia bei der Weihnachtsbaum-Veranstaltung von TV Azteca war.

„Nächstes Jahr wünsche ich mir, ich wäre der glücklichste, es ist ein Traum, den ich in meinem Leben habe. Ich denke, es ist der größte Traum, den ich habe, ist es, ein Baby zu bekommen, und ich hoffe, dass er sich nächstes Jahr erfüllt. Offensichtlich, um es zu teilen und es ihnen zu sagen „, erklärte sie und machte deutlich, dass sie vielleicht schwanger werden möchte.

Carlos Rivera und Cynthia Rodríguez haben nur wenige Fotos zusammen, da ihre Beziehung sehr privat ist (Foto: Screenshot)

Während einer Dynamik, in der die Fahrer von Venga la Alegría mit dem Weihnachtsmann sprechen konnten, bat ihn der Fahrer um ein ganz besonderes Geschenk: „Ich denke, es gibt nur eine Sache, die mir fehlt, und ich möchte, dass es nächstes Jahr erfüllt wird: ' Kannst du mir ein Baby bringen? '. Ich denke, ich bin jetzt bereit, eine Familie zu gründen „, schloss sie mit bemerkenswertem Gefühl.

Der Weihnachtsmann versicherte, dass er alles tun werde, um dieses Baby in sein Leben zu bringen, wenn auch nicht unbedingt im Jahr 2022, wenn es bis 2023 geboren werden könnte. Zwischen dem Lachen sagte ihm „Santa Claus“, dass er zusammen mit seinem Partner daran arbeiten müsse. Cynthias Bitte bewegte ihre Gefährten und das Publikum, das der Sendung folgte.

In diesem Zusammenhang teilte Carlos Rivera Mitte 2021 mit, dass er nach der Heirat Kinder haben möchte. Bei einem Medientreffen am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt war der Recuérdame-Dolmetscher bereit, ein wenig darüber zu erzählen, was ihn bei der Werbung für sein neues Album außerhalb des Landes erwartet, aber er weigerte sich nicht zu klären, was er von Cynthia in ihrer Werbung erwartet, und versicherte dies vorerst sie haben sich nicht das absolute Ziel gesetzt zu heiraten, aber sie möchten zum Altar kommen.

Der Fahrer bat den Weihnachtsmann um ein Baby als Geschenk (Capture: @vengalaalegriatva /Instagram)

„Aber jetzt gerade nichts. Wir sind glücklich wie wir sind und die Wahrheit ist, dass wir noch nicht viel darüber nachdenken, wir sind sehr ruhig wie wir sind „, erklärte Rivera, aufgenommen von Eden Dorantes vor der Kamera.

Der Sänger fügte hinzu, dass die angeblichen Heiratspläne nicht ausgelassen wurden, aber nichts zwingt sie, den Altar zu erreichen, und nachdem sie vier Jahre zusammen ihr Glück auf diese Weise genossen haben, bleiben sie lieber verlobt, weil „es nicht so ist, dass wir nicht planen, es ist nicht so, dass wir nicht darüber nachdenken, aber Wir legen immer noch kein Datum fest, an dem es „sein muss“, sagte er.

Er bestätigte auch, dass die Art und Weise, wie sie seit einiger Zeit zusammenleben, unter einem Dach liegt und sagte, als wären sie verheiratet und sehnten sich auch danach, ein Kind zu zeugen, obwohl er nicht erklärte, wann sie diesen Wunsch erfüllen würden.

LESEN SIE WEITER: