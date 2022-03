Coldplay in Mexiko: Chris Martin versprach, bei kommenden Konzerten das Lied von Juan Gabriel aufzuführen

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Seit Coldplay angekündigt hat, dass sie während ihrer Music Of The Spheres World Tour Mexiko besuchen werden, hat die Aufregung der Fans nicht aufgehört. Als kürzlich bekannt wurde, dass zusätzlich zu den drei ersten Ereignissen zwei weitere hinzugefügt wurden.

Das erste Konzert der englischen Band fand am 25. März in Monterrey statt; während das zweite am 29. März in Guadalajara stattfand , Jalisco. Es gibt also immer noch die Veranstaltung am 3. April in Mexiko-Stadt und die neuen Termine, die am 30. März im Akron-Stadion in Guadalajara und am 6. März im Sol Forum in der Hauptstadt des Landes stattfinden werden.

Angesichts dieses Schocks überraschte Coldplay, das sich bisher zur Hälfte seiner mexikanischen Tournee befindet, letzten Dienstag bei seinem ersten Konzert im Akron-Stadion in Guadalajara, nicht nur dafür, dass er seine größten Hits spielte, sondern auch einen der wichtigsten Musikdarsteller landesweit auf die Bühne einlud: Fher , Sänger der mehrfach ausgezeichneten und renommierten Band Maná.

Carla Morrison hat die Konzerte der Band im Land eröffnet (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM)

Er begleitete sie nicht nur zu einem Lied, sondern warf mit Gitarre in der Hand seinen Hit Rayando el Sol, begleitet von allen Fans, die sich im berühmten Haus der Heiligen Herde versammelten.

Und als ob es nicht genug wäre, ein Lied mit dem Chor von Tausenden von Menschen zu singen, bat Chris Martin, dass sie alle zur Freude des Mexikaners zusammen singen sollten, und mit einem komplizierten Spanier konnte er den berühmten Refrain zu den Schreien und Applaus der Bevölkerung von Jalisco singen. „Lass uns für dich singen“, sagte der englische Sänger.

„Es lebe Mexiko, ihr Bastarde“, rief Fher mit einzigartigen Emotionen und einem riesigen Lächeln auf ihrem Gesicht.

Die Band hat ihre Fans auf verschiedene Weise überrascht (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Dies ist jedoch nicht die einzige Überraschung, die Coldplay hat, da Carla Morrison für die Eröffnung des Präsentationen, die die Gruppe hat, werden in Mexiko auftreten, und als ob dies nicht genug wäre, kommentierte Chris Martin, der Sänger der Band, kürzlich, dass er eine Melodie auf Spanisch singen könne.

Und es ist so, dass die Gruppe in anderen Konzerten auf der Tour Lieder wie El Corrido de Monterrey oder Bachata Rosa von Juan Luis Guerra bei der Veranstaltung in Santo Domingo aufgeführt hat. Aus diesem Grund gab der Sänger in einem Interview mit Imagen bekannt, dass die Teilnehmer bei seinen nächsten Konzerten in Mexiko einen der Erfolge des Divo de Juárez hören können.

„Vielleicht an einigen Terminen, nicht an allen, aber an manchen Tagen, wenn ich warte“, kommentierte er und nach der Frage, welchen Sänger er wählen würde, erwähnte Chris: „Juan Gabriel“.

Coldplay ist auf Tour (Foto: Reuters/Christopher Pike)

In ähnlicher Weise wies das Mitglied von Coldplay darauf hin, dass es für ihn schwierig sei, in einer anderen Sprache zu singen, weshalb er inbrünstig geprobt habe, um es nicht zu tun mache Fehler und mache es auf die beste Weise.

„Ich bin wirklich nervös, auf Spanisch zu singen, also muss ich jedes Lied so viel üben, dass es an manchen Abenden nicht möglich ist“, sagte er und fügte hinzu, dass sowohl er als auch die anderen Mitglieder sich so sehr wie möglich bemühen würden, eines von Juan Gas Liedern zu singen.

Es sollte nicht vergessen werden, dass Coldplay eine gute Tour durch den amerikanischen Kontinent organisiert hat. Ihre Landung fand in San Jose, Costa Rica, statt, wo sie am 18. und 19. März 2022 mit H.E.R als Gastband im Estadio Nacional auftraten, gefolgt von einem Konzert im Olympiastadion in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik.

Die Band wird auch viele Städte in den Vereinigten Staaten, in Nordamerika besuchen. Sie beginnen am 6. Mai in Dallas und fahren weiter durch Texas in Houston und dann nach Phoenix, Santa Clara, und zwei Termine im Soldier Field in Chicago.

