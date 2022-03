Anleger erhalten die Zahlung eines Eurobond-Coupons aus Russland

(Bloomberg) Die Angst vor einem Zahlungsausfall Russlands ließ nach, als die letzte Zinszahlung der Regierung auf den Konten einiger Anleiheninvestoren zu erscheinen begann.

Fondsmanager in London und Zypern berichteten, dass sie von der 2035 fälligen staatlichen Euroanleihe Kuponzahlungen erhalten hatten, die ursprünglich am Montag ausliefen. Sie sagten, sie seien am Dienstag über die Gutschrift ihrer Konten informiert worden, lehnten es jedoch ab, identifiziert zu werden, da sie nicht öffentlich sprechen durften.

Die Tatsache zeigt, dass Russland trotz umfangreicher internationaler Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine in der Lage und willens ist, seine Auslandsschulden zu bezahlen. Bisher wurden Zahlungen dank einer Ausnahme des US-Finanzministeriums für Beschränkungen, die Russland von einem Großteil des weltweiten Finanzsystems isoliert haben, erfolgreich geleistet.

Die

Unsicherheit könnte jedoch Ende Mai zurückkehren, wenn die Lücke, die es Finanzintermediären ermöglicht, Anleihenzahlungen zu verarbeiten, ausläuft.

Auf der anderen Seite warten lokale Inhaber einer Anleihe, die nächste Woche ausläuft, auf die Ergebnisse eines am Dienstag vom Finanzministerium angekündigten Rückkaufs. Das Rückkaufangebot wird als ein Weg angesehen, um sicherzustellen, dass Anleger mit Sitz in Russland ihre Mittel für Anleihen in Dollar, wenn auch in Rubel, erhalten und Beschränkungen durch internationale Clearingstellen vermieden werden.

Das Angebot schließt am Mittwoch um 17 Uhr Moskauer Zeit.

Originalnotiz:

Russlands neuester Anleihekupon wird einigen Anlegern

zugeführt Weitere Artikel wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.