Alexander Callens und sein großer Schuss, um den Rabatt in Peru gegen Paraguay durch die Qualifikationsspiele Katar 2022 zu vermeiden

Peru schlägt Paraguay am letzten Tag der Qualifikation in Katar 2022 mit 2:0 und wird die Wiederholung spielen. Der „Bicolor“ war nicht nur im Angriff, sondern auch in der Verteidigung hervorragend. Dies wurde von Alexander Callens demonstriert, der einen großen Schlag hatte und sein Tor ungeschlagen hielt.

Es ist 83 Minuten nach Beginn des Spiels passiert. Das „Weiß-Rot“ war im Angriff abgebogen und das Spiel endete mit einem Kopfball von Gianluca Lapadula, der erneut den Klub des gegnerischen Tores traf.

Die Paraguayer warfen einen Ball, den Ángel Romero erhielt, der für Julio Enciso heruntergeladen hatte. Das junge Versprechen „Guaraní“ lief auf das Ziel von Pedro Gallese zu, das von Carlos Zambrano und Alexander Callens verfolgt wurde. Letzterer war schneller und überquerte den Stürmer ohne Fehler.