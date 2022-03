Alex Sirvent de Mercurio reagierte auf Missbrauchsvorwürfe gegen Toño Berumen: „Irgendwann werden wir reden“

Nach der Erklärung von Sasha Sokol im Rahmen des Internationalen Frauentages, in der sie den Missbrauch des Produzenten Luis de Llano als Teenager ankündigte, stiegen mehrere Stimmen zu ihrer Verteidigung.

Tatsächlich nutzte der Schauspieler Mauricio Martínez die Mediensituation, um seinen eigenen Fall von Belästigung aufzudecken, der Anfang der 2000er Jahre vom Produzenten Antonio Berumen, dem ehemaligen Manager von Popbands der damaligen Zeit wie Mercurio, Kairo, Tierra cero und Sänger Fey, aufgetreten wäre.

Martínez erwähnte, dass Berumen ihn berührt habe, „wo er nicht hätte“ und versicherte, dass der Geschäftsmann eine Videoaufnahmekamera im Badezimmer seines Büros habe, um die Männer festzuhalten, die mit ihm zu einem Casting kamen, während er sie zum Baden einlud.

„Ich habe es inspiriert von Sasha erzählt, für ihren großen Mut und ich schließe mich voll und ganz der Verurteilung an. Mit der Denunziation ist es nicht einfach, das zu tun, was sie getan hat. Ich habe es später gemacht, deine Hand schüttelt, nachdem ich „Senden“ zum Tweet gesetzt habe. Nicht weil Sie ein Mann oder eine Frau sind, ist ein Fall mehr oder weniger wichtig, er schließt Geschlecht oder Alter nicht aus „, sagte sie dem Radioprogramm von Luis Cárdenas.

Einige Tage später formalisierte Mauricio die Beschwerde wegen Belästigung und ging sogar zur Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt, um den ehemaligen Manager zu verklagen, der nicht in der Öffentlichkeit ist.

Martínez sagte auch, er habe mehrere Zeugnisse von jungen Leuten gehabt, die sich ihm näherten, nachdem sie seine Geschichte gehört hatten, um ihm ihre eigenen Geschichten über Belästigung und Missbrauch mit Berumen zu erzählen, damit er nicht ruhen werde, „bis die Gerechtigkeit geübt ist“.

„In den letzten 48 Stunden sind mehr als 14 Opfer dieses Mannes zu mir gekommen... Darüber kann ich nicht viel sprechen, aber natürlich wollen die 14 Opfer Gerechtigkeit, damit sich Mobber und Täter nicht weiter überschneiden „, fügte er hinzu.

Jetzt war es Alex Sirvent, der in den 90er Jahren Teil von Merkur war und eng mit Berumen zusammenlebte, der darüber sprach, und obwohl er ausschloss, dass er etwas Ähnliches gelebt hatte, drückte er seine volle Unterstützung für die Opfer aus.

„Es ist ein sehr heikles Thema, das mit einer Pinzette behandelt werden muss. Es tut mir sehr leid, was Mauricio passiert ist und die Opfer, die sich äußern „, sagte er in einem Interview für Sale el Sol. Darüber hinaus fügte er hinzu, dass sie, selbst wenn sie einen anderen Standpunkt haben, niemals an den Worten der Opfer zweifeln werden: „Am Ende denke ich, dass auch wir irgendwann reden werden, immer respektieren und aus unserer Sicht, ohne Kontroversen auslösen zu wollen.“

Der ebenfalls Moderator des Programms Venga la Alegría Fende de semana lobte den Mut von Mauricio Martínez, der nach fast 20 Jahren beschloss, die Belästigung zu verbalisieren:

„Ich denke, er ist in jedem Recht. Wir erleben eine Zeit, in der das Erheben unserer Stimme Teil unserer Freiheit als Menschen geworden ist, Teil unserer Rechte, und ich denke, das Internet und die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass unsere Stimme lauter gehört wird. Schließlich kann ich Ihnen nur sagen, dass ich in dieser Angelegenheit sehr pünktlich sein möchte. Teilen Sie einfach unsere Gefühle mit den Betroffenen.“

Sirvent bemerkte, dass er dank der Fürsorge seiner Eltern eine skandalfreie Karriere als Teenager genießen konnte:

„Ich war gesegnet, dass meine Eltern mir immer sehr nahe standen, und ich denke, niemand ist vor einer heiklen Situation sicher, aber ich persönlich denke, ich habe eine Karriere gemacht, die bisher gesund, sauber und es gab gut gemeinte Menschen um mich herum.“