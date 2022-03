Acht Monate nach der Suspendierung des Parlaments löste der tunesische Präsident es auf

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Der tunesische Präsident Kais Said kündigte am Mittwoch die Auflösung des Parlaments an, acht Monate nachdem es im Juli 2021 „vorübergehend“ ausgesetzt worden war, um die vollen Befugnisse zu erteilen.

Said machte diese Ankündigung auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, dem er vorsteht, Stunden nachdem die Abgeordneten eine virtuelle Sitzung des Parlaments organisiert hatten, obwohl sie suspendiert wurden, in der sie dafür stimmten, die seitdem vom Präsidenten beschlossenen außergewöhnlichen Maßnahmen für nichtig zu erklären.

In diesem Fall nahmen 116 der 217 Abgeordneten teil, und die Justizministerin Leïla Jaffel bezeichnete sie als „Verschwörung“ gegen die Sicherheit des Staates und ordnete daher die Einleitung einer Untersuchung gegen die Beteiligten an.

Zu den erlassenen Dekreten gehören die Entlassung von Premierminister Hichem Mechichi und die Ernennung seines Nachfolgers Nedjla Bouden; die Aussetzung fast der gesamten Verfassung von 2014 und die Auflösung des Obersten Rates der Justiz (CSM) und deren Ersetzung durch eine „temporäre“ Stelle.

Protest gegen Präsident Kais Saied (Reuters/Zoubeir Souissi)

„Diejenigen, die versuchen, den Staat anzugreifen oder interne Kämpfe zu führen, müssen sich den Institutionen und Befugnissen stellen, die sie von ihren Zielen ablenken“, warnte der Vorsitzende an diesem Samstag, nachdem er von der Initiative des Parlaments erfahren hatte, das am 2. April eine zweite Sitzung plant, um das zu untersuchen wirtschaftliche und soziale Situation.

„Ich kündige heute, in diesem historischen Moment, die Auflösung der Versammlung der Volksvertreter an, um den Staat und seine Institution zu erhalten und das tunesische Volk zu erhalten“, sagte Saied in einem von der Präsidentschaft veröffentlichten Video.

Die mächtige Gewerkschaftszentrale UGTT, die die außergewöhnlichen Maßnahmen des Präsidenten unterstützt, lehnte dieses Treffen ebenfalls ab und warf den Parlamentariern vor, „das Land in Konflikte und politische Spaltung geführt zu haben“.

Noureddine Taboubi, Generalsekretär der tunesischen Arbeitergewerkschaft (UGTT) (Reuters/Zoubeir Souissi)

In einer gemeinsamen Erklärung, die an diesem Samstag veröffentlicht wurde, forderten insgesamt 27 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen die Mitglieder des Hemicycle auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen und einen nationalen Dialog zwischen den verschiedenen nationalen Akteuren zu fördern, der das Land zu einer frühzeitigen Legislative und des Präsidenten führen würde. Wahlen.

Nach monatelanger politischer Blockade übernahm Said, der Ende 2019 gewählt wurde, am 25. Juli die volle Macht, nachdem er den Premierminister entfernt und das von der islamistisch inspirierten Partei Ennahdha dominierte Parlament suspendiert hatte.

Mit vollen Befugnissen kann der Präsident per Dekret Gesetze erlassen, den Vorsitz im Ministerrat führen und Gesetze ändern.

Die Abgeordneten, darunter Vertreter von Ennahdha und der Unabhängigen, riefen während der Sitzung auf, vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zur Überwindung der politischen und sozioökonomischen Krise zu organisieren.

Laut der von Said Ende des Jahres angekündigten Roadmap muss das Land am 25. Juli ein Verfassungsreferendum abhalten - das erste in der Geschichte des Landes - und ein am 17. Dezember erwartetes Legislativreferendum.

(Mit Informationen von AFP und EFE)

Lesen Sie weiter: