52,2% der Kolumbianer gaben an, mit der Ausübung der Demokratie im Land unzufrieden zu sein

Dane enthüllte am 30. März die jüngste Umfrage zur politischen Kultur, in der analysiert wird, wie sich Kolumbianer fühlen und wie sie sich gegenüber Demokratie und politischen Parteien verhalten.

Die Umfrage ergab, dass 52,2% der Kolumbianer angeben, mit der Demokratie des Landes unzufrieden zu sein, insbesondere im letzten Jahr.

Dies bedeutet, dass die Unzufriedenheit um 5,3 Prozentpunkte zunimmt, da im Jahr 2019 nur 46,9% der Befragten angaben, mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Kolumbien betrieben wird, nicht zufrieden waren.

Juan Daniel Oviedo, Direktor von Dane, sagte bei der Präsentation der Umfrage, dass nur 32,4% der befragten Bürger mit der kolumbianischen Demokratie zufrieden seien.

„Dies zeigt die Verschlechterung der Erwachsenenbürgerschaft angesichts der Ausübung der Demokratie zwischen 2019 und 2021“, sagte Oviedo.

Laut der Umfrage ist Bogotá die Stadt, in der sich diese Nichtübereinstimmung am stärksten widerspiegelt, da sie seit 2019 um 7,9 Prozent gestiegen ist.

Oviedo betonte, dass Veränderungen in der politischen Wahrnehmung sich in der Sichtweise der Kolumbianer auf den Kongress der Republik und die Justiz des Landes niederschlagen.

Auf der anderen Seite verteidigen die Kolumbianer weiterhin die Idee, in Demokratie zu leben, da 76,6% sagen, dass es wichtig ist, in einem Land zu leben, in dem die Führer frei gewählt werden können.

Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass 55,6% der Befragten Kolumbien im Verhältnis zu der in den Hauptstädten lebenden Bevölkerung mit 55,8% und 54,7% für mäßig demokratisch halten. In diesem Sinne hatte die Bevölkerung und die verstreuten ländlichen Zentren einen höheren Prozentsatz an Menschen, die Kolumbien mit 30,3% als demokratisches Land betrachten

Was hat die Umfrage noch ergeben?

Laut der Umfrage befanden sich auf nationaler Ebene 44,3% der Menschen in Kolumbien bis 2021 in der ideologischen Position des Zentrums, und 23,8% wussten es nicht oder berichteten nicht darüber.

Im Jahr 2021 geben 13,0% der Bevölkerung ab 18 Jahren an, mindestens einer Gruppe, Organisation oder Instanz anzugehören. Davon gehören 4,6% religiösen Organisationen an.

Letztes Jahr gaben 48,2% der Menschen ab 18 Jahren an, kein enges Netzwerk von Vertrauen und Unterstützung zu haben, das heißt, sie besuchen niemanden und niemand besucht sie häufig, und niemand hat ihnen geholfen oder würde versuchen, ihnen zu helfen, einen Job zu finden.

In Bezug auf das Vertrauen in Institutionen oder Akteure geben 26,8% der Bevölkerung ab 18 Jahren an, stark von Streitkräften abhängig zu sein.

Bis 2021 gaben 53,0% der Befragten an, keine psychoaktiven Substanzkonsumenten als Nachbarn haben zu wollen. 57,6% der landesweiten Bevölkerung ab 18 Jahren sind überhaupt nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie das 2016 zwischen der Regierung und der FARC-EP unterzeichnete Friedensabkommen durchgeführt wird.

