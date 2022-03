Woran leidet die weibliche Alopezie, an der die Schauspielerin Jada Pinkett Smith leidet?

Bei der letzten Ausgabe der Oscars 2022 wurde die Zeremonie, bei der das Beste des Kinos ausgezeichnet werden sollte, von einer gewalttätigen Handlung überschattet Will Smith und Chris Rock. Der Komiker, der als Moderator auf der Bühne auftrat, maß sich nicht, als er einen Witz über den Kopf von machte Jada Pinkett Smith, die an Alopezie leidet, einer Krankheit, die sie verursacht Haarausfall. Dieser Kommentar veranlasste den Protagonisten von „The Prince of Rap“, sich dem Komiker zu nähern, um ihn in den Anblick und die Überraschung aller Teilnehmer des Dolby Theatre in Los Angeles zu schlagen.

Diejenigen, die die Schauspielkarriere der Schauspielerin verfolgt haben, kennen einen Teil ihres Lebens, vor allem aber ihren Kampf gegen diese Krankheit, die sie daran hindert, ihre Haare auf gesunde Weise wachsen zu lassen, um sie zu erhalten. Nach dem, was bei den Oscars passiert ist, haben viele Interesse bekundet, mehr über diese Krankheit und die ersten Symptome zu erfahren, die aufgezeichnet werden müssen.

WAS IST ALOPEZIE?

Dieser Mangel und Verlust von Haaren kann in zwei Gruppen unterteilt werden, Narbenalopezie und solche, die es nicht sind. Im ersten Fall ist definiert, dass ein Haar, wenn es verloren geht, nicht mehr wiederhergestellt werden kann. In einem von Infobae veröffentlichten Artikel erklärte die Dermatologin Cecilia Navarro Tuculet, dass es wichtig ist, einen Spezialisten aufzusuchen, um eine rechtzeitige Diagnose zu erhalten und eine angemessene Behandlung einzuleiten.

Die häufigsten Ursachen sind: Veränderung der Schilddrüsenhormone, Mangel an ausreichenden Eisenablagerungen oder Anämie anderen Ursprungs, Medikamente, Operationen, Geburt, Situationen großer körperlicher oder geistiger Belastung, fieberhafte Erkrankungen oder Traumata, Gewichtsverlust unter anderem.

Wusstest du was? Eine häufige Kahlheit betrifft etwa 50% der Männer und zwischen 10 und 30% der Frauen, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr

Jada Pinkett: Will Smiths Frau kämpft darum, Alopezie zu akzeptieren und sichtbar zu machen.

JADA PINKETT SMITH Y LA ALOPEZIE

Trotz ihres Zustands war der Hollywood-Star immer motiviert, ihren Kampf gegen die Bewältigung dieser Krankheit fortzusetzen und ihre digitalen Plattformen zu nutzen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen und Details ihrer Erfahrungen zu erzählen.

In ihren sozialen Netzwerken teilt Will Smiths Frau ihre Routinen, um sich um ihre Haut zu kümmern. vor allem der Bereich ihres Kopfes. Der Witz von Chris Rock (Madagaskar) löste eine Reihe von Reaktionen aus, als sie seine Rede als Spott über Frauen und Männer, die an dieser Krankheit leiden.

TIPPS FÜR ALOPEZIE

Der erste Schritt, den Sie unternehmen sollten, wenn Sie mit der Aufzeichnung eines signifikanten Haarausfalls beginnen, besteht darin, einen Spezialisten, in diesem Fall den Dermatologen, aufzusuchen, damit er die richtige Bewertung vornehmen und Ihnen die Schritte zum Beginn einer Behandlung geben kann. Denken Sie daran, dass jeder Fall anders ist. Vermeiden Sie daher eine Selbstmedikation und/oder Selbstdiagnose.

Es gibt einige Änderungen in Ihrer Routine, die Ihnen helfen können, den Haarausfall zu kontrollieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies normal ist, da wir jeden Tag zwischen 25 und 70 Haare verlieren, da die Follikel, aus denen das Haar besteht, wachsen und in asynchronen Zyklen erneuert werden.

- Verwenden Sie ein mildes Shampoo, das nicht aggressiv auf Haar und Kopfhaut wirkt.

- Nehmen Sie Gelatine und Mandeln in Ihre Ernährung auf, Lebensmittel, die für das Haarwachstum essentielle Aminosäuren enthalten.

- Das Erzeugen von Verspannungen im Haar mit Haken oder Brötchen wird für die Gesundheit unserer Haare nicht empfohlen.

- Schneide ich mir die Haare? Ob Ihr Haar kurz, mittel oder lang ist, die Größe bestimmt nicht, ob die Haare ausfallen oder nicht. Ein kleiner Schnitt hilft Ihnen natürlich dabei, ihn leichter zu manipulieren.