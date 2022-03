Tula Rodríguez widmet ihrer Mutter ein Jahr nach ihrem Tod ein bewegendes Video: „Ich liebe dich ewig, Mama“

Die Gastgeberin von En Boca de Todos, Tula Rodríguez, stand vor einem der schwierigsten Momente, die eine Person haben kann, dem Tod einer Mutter. Die Moderatorin verlor ihre Eltern 2021 einen Monat wie diesen. Deshalb zögerte er nicht, ihr ein emotionales Video zu widmen, in dem er ausdrückt, wie sehr er sie liebt und was er versucht hat, Schmerzen zu überwinden. Wie Sie sich erinnern, können Sie, wenn Sie sich auf das Thema beziehen, nicht anders, als ein paar Tränen zu vergießen und Ihre Fans zu bitten, Ihre Mutter sehr zu schätzen.

Bei dieser Gelegenheit und um ein weiteres Jahr seit Doña Claras Tod zu feiern, veröffentlichte Tula ein emotionales Video auf ihrem Instagram-Account. Darüber hinaus schrieb sie einige sensible Worte, in denen sie hervorhob, was für eine gute Mutter, Ehefrau und Tochter sie war.

„Wenn Sie sich an alles Gelebte erinnern, ist es unmöglich, Gott nicht für Ihr Leben zu danken, einer Frau, die eine Kämpferin ist, eingebildet, liebevoll, aber mit einer unerschütterlichen Stärke... Danke für all das Vermächtnis, das du uns hinterlassen hast, Mama. Heute erhebe ich ein Gebet und einen Kuss in den Himmel, denn vor einem Jahr bist du gerade an deinem Geburtstag in dein neues ewiges Leben gegangen.“ , schrieb Tula Rodríguez über Doña Clara, dessen Tod am 28. März 2021 war.

„Heute ist ein Feiertag im Himmel und ich danke Gott, weil er uns die beste Frau, Mutter und Großmutter gegeben hat. Ich liebe dich auf ewig, Mama „, schloss die Cheerleaderin.

Im audiovisuellen Bereich können Sie Tulas Mutter sehen, wie sie mit ihrem Ehemann, ihrer Enkelin Valentina und ihr teilt. Diese Veröffentlichung gewann bald die Reaktion derer, die der Schauspielerin folgen. In den Kommentaren sind Anzeichen der Zuneigung von Erick Osores, Gino Pesaressi, Ernesto Pimentel, Schauspieler Emilram Cossio und mehr zu sehen.

Tula Rodríguez widmet ihrer Mutter ein Jahr nach ihrer Abreise ein Video. (Foto: Instagram)

DIE TOCHTER VON TULA RODRÍGUEZ WIDMET IHRER GROSSMUTTER EINE BOTSCHAFT

Die kleine Valentina ihrerseits widmete auch ein Jahr nach ihrem Tod ein paar Worte an ihre Großmutter Clarita.

„Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Heute feiern wir auch ein Jahr ohne dich, ich hoffe, wo immer du es verbringst LINDO, von hier aus sagt dir die ganze Familie alles Gute zum Geburtstag „, schrieb die Tochter von Tula und der verstorbene Javier Carmona.

Die Tochter von Tula Rodríguez widmet ihrer Großmutter Clara eine Botschaft. (Foto: Instagram)

Wie Sie sich erinnern, starb Doña Clara letztes Jahr nach Komplikationen durch COVID-19. Nach mehreren Tagen schwerer Krankheit starb die Frau und hinterließ eine große Lücke in den Herzen von Tula, ihrer Enkelin Valeria und ihrem Ehemann Don Tulo.

Seitdem hat die Gastgeberin nicht aufgehört, ihre Gefühle über soziale Netzwerke oder die Medien, die sie fragen, auszudrücken, und oft hervorgehoben, wie sehr sie sie vermisst. Am Muttertag widmete Tula ihr eine herzzerreißende Botschaft.

„Mir ist klar, dass ich bis vor etwas mehr als einem Monat (März) eine Tochter war, und jetzt bin ich nur noch eine Mutter“, sagte Rodríguez der Zeitung Correo. Er stellte jedoch klar, dass seine Mutter gewollt hätte, dass er vorankommt und nicht von Schmerzen überwältigt wurde.

„Meine Clarita liebte, was ich tat, vielleicht könnte ich weinen bleiben, ist durch ihre Abwesenheit völlig zusammengebrochen und das ist menschlich normal, aber die Mutter, die ich hatte, hätte es nie erlaubt“, sagte sie.

