TikTok und Maluma haben eine neue Allianz

Die chinesische Kurzvideoplattform TikTok kündigte eine Millionen-Dollar-Spende an die NGO El Arte de los Suenos an, die 2017 vom kolumbianischen Künstler Maluma gegründet wurde und seiner Schwester Manuela, um zur künstlerischen Bildung benachteiligter Kinder und Jugendlicher mit Lebenschancen beizutragen.

Der Spendenbetrag beträgt 50.000 USD und wird verwendet, um die Mission der NGO, die städtische Kultur und andere Ausdrucksformen wie das Komponieren und Aufführen von Musik, Singen, Produzieren, Tanzen und Malen, weiter voranzutreiben.

„Wir arbeiten seit mehreren Jahren in unserer Stiftung und haben jedem Kind die Aufmerksamkeit und Unterstützung gegeben, die es benötigt. Wir haben vielen geholfen, aus den Drogen herauszukommen, die Straße zu verlassen und sie dazu zu bringen, für ihre Träume zu kämpfen. Das ist unsere größte Belohnung „, erzählte Maluma während einer internen TikTok-Veranstaltung im Rahmen der Feier des Latinx Heritage Month 2021 über die Arbeit der Stiftung in Antioquia.

Juan Camilo Bolívar, Vertragsleiter bei TikTok, erklärt, dass die Idee aus der „Renaissance durch Kunst, Kultur und Kreativität“ hervorgegangen ist, die in Medellín gelebt wird.

Die Maluma NGO war während der COVID-19-Pandemie stark beteiligt

Inmitten der Pandemie bot The Art of Dreams ein 12-monatiges Trainingsprogramm für gefährdete Jugendliche an, das Live- und virtuelle Gruppenworkshops zu Themen wie Selbstpflege über emotionales Management, Motivation und Entscheidung durchführte -Making und Empowerment.

„Wir freuen uns, dieser Stiftung, die einen unserer Grundwerte teilt, beim Aufbau einer besseren Zukunft durch den freien Meinungsäußerung von Ideen helfen zu können. In Kolumbien gibt es eine Kulturrevolution, die von Hoffnung und Ausdauer angetrieben wird, die TikTok anerkennt und unterstützt „, sagte Bolívar.

Seit 2017 arbeitet The Art of Dreams mit Tausenden von jungen Menschen in Kolumbien zusammen, mit denen es mehr als 3.000 einzelne psychologische Sitzungen, mehr als 500 Gruppensitzungen und mehr als 7.000 Trainingsstunden begleitet hat.

DATEIFOTO: In dieser am 6. Januar 2020 aufgenommenen Abbildung wird auf einem Smartphone ein TikTok-Logo angezeigt. Reuters/Dado Ruvic/Datei Foto

Was tun, wenn ein TikTok-Konto sanktioniert wurde und nicht mehr dieselben Ansichten hat

Es gibt viele Benutzer, die Videos auf TikTok gepostet haben, aber sie haben nicht mehr die gleichen Vorlieben wie zuvor. In diesem Fall sind sie möglicherweise Opfer von „Shadowban“ geworden. Auf diese Weise kann das soziale Netzwerk den hochgeladenen Inhalt schneller steuern. In diesem Fall führt Infobae den Prozess ein, um diese Art von Sanktion auf TikTok zu beseitigen.

In der Regel passiert dies, wenn Sie versuchen, ein Video hochzuladen, das gegen die Nutzungsregeln der Anwendung verstößt. Daher ist der beste Weg, dieses Problem zu beheben, indem Sie einfach die Videos löschen, von denen sie glauben, dass sie Sie dorthin gebracht haben könnten.

Shadowban und TikTok. (Foto: WillCodex)

Es gibt jedoch einen Trick, um den Shadowban von einem TikTok-Konto entfernen zu können. Bevor Sie sie verwenden können, müssen Sie die neueste Version dieser Videoplattform herunterladen. Gehen Sie also zum Play Store oder App Store, um sie zu aktualisieren.

1. Rufen Sie nach dem vorherigen Schritt das TikTok-Profil auf und klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Linien.

2. Zwei Optionen werden angezeigt, wählen Sie „Einstellungen und Datenschutz“.

3. Suchen Sie den Abschnitt „Datenschutz“ und aktivieren Sie dann „Privatkonto“.

4. Ein Konto für mindestens zwei Wochen privat lassen. Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen Sie diese Option deaktivieren und sicherstellen, dass Sie kein Shadowban mehr haben.

Wie ist der vorherige Schritt gemacht? In einer Woche musst du ein Video mit schwarzem Hintergrund und weißem Text mit der folgenden Meldung hochladen: Ich versuche diese Methode, um festzustellen, ob TikTok den Shadowban von meinem Konto entfernt. Wenn ich in Ihrem For you herauskomme, hinterlassen Sie mir bitte eine Nachricht.

Es ist wahrscheinlich, dass das erste und das zweite Video nicht viele Aufrufe erhalten. Das dritte, Kommentare, Likes und Views, werden jedoch bereits geschätzt, was bestätigt, dass das TikTok-Konto dieser Sanktion nicht mehr unterliegt.

