So ist es der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Venezuela ergangen

An diesem Dienstag, dem 29. März, wird die kolumbianische Nationalmannschaft Venezuela besuchen, um den letzten Termin der südamerikanischen Qualifikationsspiele in Katar 2022, dem 18. Spieltag, zu bestreiten. An diesem Donnerstag, im letzten Spiel gegen Bolivien, eröffnete die Nationalmannschaft eine kleine Chance, nach einem 3:0 -Sieg zur Weltmeisterschaft zu gehen.

Der letzte Tag wird für Kolumbien von entscheidender Bedeutung sein, da es von den Ergebnissen anderer Spiele abhängt, um zur Wiederholung gehen zu können. Denken Sie daran, dass sich zwei weitere Teams in der gleichen Situation befinden wie der von Reinaldo Rueda angeführte Kader: Peru und Chile.

Damit das Wunder geschehen kann, muss bedacht werden, dass das kolumbianische Team mit 20 Punkten auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung liegt. Einer aus Peru, das Fünfter ist, muss Venezuela schlagen und hoffen, dass das Gareca-Team die drei Punkte nicht gegen Paraguay erzielt; und dass Chile Uruguay schlägt, da mit diesen Ergebnisse würde die Auslosung Cafetero es schaffen, sich den Weg zur Hoffnungsstraße zu versiegeln.

Jetzt trainiert das Team um Reinaldo Rueda für das Duell am Dienstag gegen José Pékermans Vinotinto. Mit diesem Spiel ist es das achte Qualifikationsspiel in Folge, das Kolumbien als Besucher abgeschlossen hat, und in den letzten sieben Jahren hat es keine Verpflichtungen verloren.

Nun, wie es Kolumbien in den WM-Qualifikationsspielen gegen Venezuela ergangen ist, haben sich beide Teams 17 Mal getroffen, acht davon in Venezuela. Die Nationalmannschaft seinerseits gewann nur einen Sieg, am 15. Dezember 1996 mit 2:0. Dieses Spiel wurde 1998 im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Frankreich ausgetragen. Die Torschützen waren Jorge Bermudez und Ivan René Valenciano.

Auf der anderen Seite haben beide Teams von diesen acht Spielen fünfmal unentschieden gespielt und die venezolanische Nationalmannschaft hat zweimal gewonnen. Trotz nur eines Sieges hat Kolumbien seit den Qualifikationsspielen für Russland 2018 sechs Spiele, ohne gegen Vinotinto zu fallen, zwei Freundschaftsspiele, das Erstrundenspiel für Katar und eines für die Copa America.

Nun sollte bedacht werden, dass diejenigen, die von José Pékerman angeführt werden, das Gleichgewicht der Qualifikationsspiele zu Hause zu ihren Gunsten haben. Außerdem sollte beachtet werden, dass der argentinische Trainer die kolumbianischen Spieler kennt, nachdem er die Nationalmannschaft für Brasilien 2014 und Russland 2018 angeführt hat.

Jetzt, am letzten Tag der Qualifikation für Katar, trifft die Nationalmannschaft im Cachamay-Stadion in Puerto Ordaz auf Venezuela. Der Spielplan für dieses Spiel ist um 18.30 Uhr kolumbianischer Zeit und wird von Gol Caracol ausgestrahlt. Schließlich werden zu diesem Zeitpunkt auch die verbleibenden vier Verpflichtungen zur Verfügung von Conmebol gespielt.

LESEN SIE WEITER: