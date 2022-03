SEP: Wann ist der letzte Tag zum Herunterladen des Zeugnisses und des Studienzertifikats

Zwei der wichtigsten Dokumente für Grundschüler sowie für ihre Eltern, wenn sie ein Verfahren durchführen müssen, sind das Studienzertifikat und das Zeugnis, mit dem überprüft werden kann, ob der Minderjährige in einer Bildungseinrichtung eingeschrieben ist.

Aufgrund der Pandemie wurde die Lieferung dieser Papiere jedoch durch Fernarbeit erschwert, aber das Ministerium für öffentliche Bildung (SEP) stellte den Eltern eine Plattform zur Verfügung, auf der sie schnell, einfach und kostenlos bequem von zu Hause aus heruntergeladen werden konnten.

Das Bildungs- und Bildungsmanagementsystem (SIGED) ermöglichte es dem jeweiligen Abschnitt, ab diesem Montag, dem 28. März, die Stimmzettel für die Grundbildung herunterladen zu können, und ist bis zum nächsten Donnerstag, dem 31., dem Datum, an dem der erste Zeitraum für die Abgabe von Noten aufgezeichnet wird, gültig.

Um diesen Vorgang vor dem Schließen der Website abzuschließen, müssen Sie die folgenden Punkte beachten:

1. Beziehen Sie den Unique Population Registration Key (CURP) des Schülers.

2. Gehen Sie zur Seite SIGED, um den Stimmzettel mit dem CURP zu finden.

3. Suchen Sie die Option Stimmzettel und Bescheinigungen anzeigen und klicken Sie auf.

4. An dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten, den Stimmzettel zu erhalten: Die erste besteht aus den Daten aus dem CURP und dem Work Center Key (CCT) der Schule, in der der Schüler eingeschrieben ist. Während der zweiten geht es um die Eingabe der persönlichen Daten des Schülers: Vornamen, Nachnamen, Geschlecht, Geburtsdatum und Geburtsort.

5. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, wählen Sie das Dokument und das Bewertungsdatum aus, um es herunterzuladen.

Das Verfahren ist remote, da die Schulen weiterhin nicht normal funktionieren (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Auf derselben Seite können Sie das Studienzertifikat anzeigen und herunterladen. Klicken Sie einfach auf Zertifikate anstelle der Wahloption und wählen Sie die entsprechenden Daten aus. Es gibt auch eine Möglichkeit, dieses Verfahren mit einem QR-Code durchzuführen.

- Suchen Sie das QR-Modul im heruntergeladenen Dokument.

- Lesen Sie den Code mit einer Smartphone-Kamera oder mit einer App.

- Warten Sie, bis die App den Code anzeigt, und speichern Sie ihn im letzten Schritt auf Ihrem Mobilgerät.

- Falls die Dokumente Fehler enthalten, müssen diese in der Bildungseinrichtung des Schülers ausgedrückt werden.

Die SEP erinnerte daran, dass beide Akten für die akademische Aufzeichnung des Minderjährigen aufbewahrt werden müssen. Er wies auch darauf hin, dass das Herunterladen von Schuldokumenten kostenlos ist und von jedem elektronischen Gerät aus erfolgen kann.

Dokumente können von jedem mobilen Gerät heruntergeladen werden (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Minderjährige und ihre Eltern stehen bereits vor der Haustür ihrer Häuser, um sich in dieser Karwoche auszuruhen, eine Zeit, die die SEP für die Erholung der Schüler gewährt. Daher wird der Zeitraum für 2022 von Montag, den 11. April bis Freitag, den 22. desselben Monats berücksichtigt. Auf diese Weise müssen Lehrer und Schüler bis Montag, den 25. April, zu ihren Klassen zurückkehren.

Dies wird nicht die einzige Pause sein, die die Schüler im April haben werden, denn bevor sie endet, wird es mehr Tage ohne Schule geben, als Schule Die Aktivitäten werden am letzten Wochenende im April ausgesetzt.

Laut Kalender beginnt die Brücke am Freitag, den 29. April, aufgrund der Sitzung des Technischen Rates der Schule, die Lehrer und Manager erwerben. Es schließt sich dann am Samstag, den 30. März und Sonntag, den 1. Mai an.

