SEHEN SIE LIVE Chile gegen Uruguay LIVE, in der Hoffnung, sich für die Wiederholung von Katar 2022 zu qualifizieren

Chile und Uruguay treten in ihrem letzten Spiel in den Qualifikationsspielen 2022 in Katar an. Die Verpflichtung findet an diesem Dienstag, den 29. März, um 18:30 Uhr (peruanische Zeit) im Stadion San Carlos de Apoquindo statt. Der „Roja“ spielt seine letzte Chance, an der nächsten Weltmeisterschaft teilzunehmen, während der „Celeste“ qualifiziert ankommt.

Martín Lasartes Team hatte einen schweren Sturz und wurde bei ihrem Besuch in Brasilien mit 4:0 geschlagen. Die Uruguayer ihrerseits fügten drei Punkte hinzu, die das Ticket nach Katar gaben, nachdem sie die peruanische Nationalmannschaft mit dem geringsten Unterschied geschlagen hatten.

Derzeit kann Chile nur die Wiederholung anstreben, es hat 19 Punkte und liegt zwei Punkte hinter dem fünften Platz. Peru muss in Lima mit Paraguay verlieren und erwarten, dass Kolumbien gegen Venezuela in Caracas unentschieden oder verliert.

NEUESTEN NACHRICHTEN CHILE VS. Uruguay

Die uruguayische Delegation kam heute Morgen in Chile an und trainierte in den Einrichtungen des Stadions Universidad Católica. Diego Alonso, Trainer der Nationalmannschaft, gab eine Pressekonferenz.

„Ich schlage es als ein Spiel der uruguayischen Nationalmannschaft vor, und wenn Uruguay spielt, gibt es keine Freundschaftsspiele oder Spiele, in denen etwas nicht gespielt wird. Du spielst immer um Stolz, egal was passiert „, sagte er.

Foto: @Uruguay

Martín Lasarte seinerseits sprach über Ben Breretons Verletzung. „Es ist klar, dass die Anstrengung, es zu tun, aber hier ist etwas, das einschränkt. Wir hoffen, dass sein Körper es Ben ermöglicht, an Wettkämpfen teilzunehmen.“

UM WIE VIEL UHR SIND CHILE VS. URUGUAY?

Das Spiel wird um 18.30 Uhr (PERUANISCHE ZEIT) das Feuer brechen, aber wenn Sie in anderen Ländern sind, überprüfen Sie den folgenden Zeitplan:

Bolivien: 19:30 Uhr

Brasilien: 20:30 Uhr

Chile: 20:30 Uhr

Kolumbien: 18.30 Uhr

Ecuador: 18.30 Uhr

Spanien: 12:30 Uhr (Mittwoch 30)

Mexiko: 17.30 Uhr

Paraguay: 20:30 Uhr

Uruguay: 20:30 Uhr

Vereinigte Staaten: 19:30 Uhr

WO ZU SEHEN CHILE VS. Uruguay

Argentinien: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Stadion TNT Sports

Ecuador: Fußballkanal

USA: fuboTV, Fubo Sports Network

Mexiko: Sky HD, Blau, um überall hin zu gehen

Uruguay: VTV Uruguay

WIE SCHAUT MAN CHILEVISION TV LIVE?

Chilevisión ist ein chilenischer offener Fernsehsender, der Warnermedia gehört und seinem angesehenen Publikum kostenlos die Übertragung der Spiele der chilenischen Nationalmannschaft anbietet.

DirecTV: Kanal 151 (SD/HD) Kanal 1151 (HD)

Movistar TV: Kanal 121 (SD) Kanal 811 (HD)

Claro TV: Kanal 55 (SD) Kanal 555 (HD)

KANAL IN PERU, UM CHILE VS. Uruguay

Das Spiel zwischen Chile und Uruguay wird auf dem Movistar Plus-Signal (Kanal 6) in Peru übertragen. Sie werden auch die Ziele, Vorfälle und Kontroversen dieses Duells um Infobae Peru kennenlernen, das die Qualifikationsspiele für Katar 2022 vollständig abdecken wird.

MÖGLICHE AUFSTELLUNGEN CHILE VS. Uruguay

Chile: Claudio Bravo; Paulo Diaz, Gary Medel und Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aranguiz und Gabriel Suazo; Eduardo Vargas und Alexis Sanchez.

CHILE VS. LETZTE SPIELE Uruguay

Weltmeisterschaft Katar 2022: Uruguay 2 - 1 Chile

Weltmeisterschaft Russland 2018: Chile 3 - 1 Uruguay

Weltmeisterschaft Russland 2018: Uruguay 3 - 0 Chile

Weltmeisterschaft Brasilien 2014: Chile 2 - 0 Uruguay

Weltmeisterschaft Brasilien 2014: Uruguay 4 - 0 Chile

Weltmeisterschaft Südafrika 2010: Chile 0 - 0 Uruguay

Weltmeisterschaft Südafrika 2010: Uruguay 2 - 2 Chile

