Schwerwiegende Vorfälle in Nigeria, nachdem seinem Team die Weltmeisterschaft ausgegangen war: Invasion, Zerstörung von Banken und Tränengas

„Das Stadion wird zum Chaos. Die Fans zerstören alles, was sie anfassen können. Sie haben Tränengas abgefeuert!“ . So beschrieb das ghanaische Fernsehen, was im Abuja-Nationalstadion passiert ist. Nach der 1:1 -Auslosung, die sich für den Besuch qualifizierte und Nigeria aus der Weltmeisterschaft ausließ, waren die Fans wütend und drangen in das Spielfeld ein und bei schwerwiegenden Zwischenfällen die Hauptrolle spielen.

Sobald Gleichheit durch die Ziele von Thomas Partey und William Troost-Ekong erreicht wurde, feierten diejenigen, die von der Eroberung profitierten, als die Besucher feierten, aber der Rasen wurde von nigerianischen Fans gefüllt, die es kürzlich nicht gewohnt waren, nicht an der ökumenischen Veranstaltung teilzunehmen (er war in den vorherigen drei und in sechs Jahren anwesend) der letzten sieben).

Und die Behauptungen waren nicht gerade friedlich: Sie begannen, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Zum Beispiel die Banken von Stellvertretern. In den Bildern, die andere Fans von der Tribüne aus aufgenommen haben, sehen Sie mehrere Angreifer, die die Ersatzbanken zusammenbrechen und vollständig zerstören. Auch die Explosionen von Rumpelbomben und die Massenpanik in dem Moment, in dem die Sicherheit beginnt, Tränengas freizusetzen.

