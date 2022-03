Schritt für Schritt: So wurden in Michoacán 20 Personen hingerichtet, darunter der Leiter des CJG in Zinapécuaro

Weniger als einen Monat nach dem Massaker an 17 Menschen in San José de Gracia, Michoacán, überstieg ein weiteres Ereignis die Zahl der Todesfälle im selben Bundesstaat, da am 27. März 20 Personen von einem bewaffneten Kommando hingerichtet wurden, während sie sich in einem Palenque in der Gemeinde Zinapécuaro befanden.

Einen Tag nach den Ereignissen gab die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Michoacán die wesentlichen Ergebnisse der ersten Ermittlungen bekannt, die vom Ermittlungspersonal der Behörde durchgeführt wurden, denen es gelang, die gewalttätigen Ereignisse zu rekonstruieren.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Palenque am Sonntag, den 27. gegen 15 Uhr eröffnet, eine Einrichtung auf der El Paraíso Ranch im Viertel Emiliano Zapata, in der ständige Treffen der Mitglieder des Jalisco Nueva Generación Kartells (CJNG) abgehalten wurden.

An diesem Tag fand eine öffentlich zugängliche Veranstaltung statt, bei der etwa 40 Hahnenkämpfe ohne Wette abgehalten und von der Nationalen Sektion der Fighter Bird Breeders überwacht wurden, die „zum Zweck der genetischen Selektion organisiert“ wurde.

(Foto: Reuters)

Nach Abschluss des Betriebs und nachdem die Besucher des Palenque angeblich das Gelände verlassen hatten, blieben die Mitglieder des CJNG, die die Gemeinde beherrschten, um ihr Treffen fortzusetzen, in dem der Leiter der kriminellen Zelle anwesend war.

Der regionale Führer der kriminellen Organisation war am Tatort anwesend und es wird vermutet, dass er das Ziel der Auftragsmörder des Los Correa-Kartells war, denen die Behörden von Michoacán den Angriff zuschreiben, da sie einen bewaffneten Einfall in die Einrichtung durchgeführt hatten, um die Kontrolle über das Illegale zu übernehmen Operationen in der Gegend.

Nachdem der Palenque seine Türen für die breite Öffentlichkeit geschlossen hatte, betrat das bewaffnete Kommando den Ort an Bord eines Verteilerwagens, der Tage zuvor im Bundesstaat Mexiko gestohlen worden war und von dem mehrere Zivilisten mit Hochleistungsgewehren sowie Kleidung und Ausrüstung abstiegen. taktisch.

Gleichzeitig und koordiniert wurde ein entführter Personenkraftwagen eingesetzt, um eine Blockade außerhalb des Gebäudes aufrechtzuerhalten und so zu verhindern, dass die Opfer vom Tatort entkommen konnten.

(Foto: Reuters)

„Als sie das Gelände betraten, feuerten die Männer Schusswaffen gegen die Teilnehmer ab, darunter den Besitzer des Geländes, Abiel A., 59, und seinen Sohn Salvador A., der dort starb, sowie 17 weitere. Fünf Personen wurden bei diesem Angriff verletzt, von denen einer auf dem Weg in ein Krankenhaus starb „, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Nach der Hinrichtung von 20 Personen verließen die Attentäter das Fahrzeug, in dem sie ankamen, und flohen an Bord von Autos, die den Opfern des Angriffs gestohlen wurden, vom Tatort. Darüber hinaus haben die staatlichen Behörden „15 Fahrzeuge verschiedener Typen und Modelle lokalisiert, von denen eines, das angeblich mit den Personen verwandt war, die die Aggression erlitten hatten, Kleidung und Aufkleber mit dem Logo einer kriminellen Zelle gefunden hatte“, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Die Kleidung und die Fahrzeuge wurden in die Nähe der FGE gebracht, wo auch mehr als hundert Gehäuse des Kalibers 7,62 und .223 sowie eine Granate mit einem Kaliber von 0,40 mm präsentiert wurden, die als Beweis für den Angriff angehoben wurden.

„Bis heute Nachmittag wurden Abiel A., Salvador A., José Andrés M., José H., Erik Salvador M., Daniel E., Melissa S. und Damián M. vor der Staatsanwaltschaft identifiziert“, sagte die Agentur in einer Erklärung.

LESEN SIE WEITER: