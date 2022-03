Politiker und Journalisten wurden gegen Gertz Manero für den Fall Alejandra Cuevas ausgenutzt: „Muss gefeuert werden“

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Alejandra Cuevas und Laura Morán, die wegen des mutmaßlichen Mordes an dem Bruder des Staatsanwalts Alejandro Gertz Manero ausgewählt, verfolgt und inhaftiert wurden, erhielten einfachen Schutz vor dem Plenum des Obersten Gerichtshofs der Nation (SCJN), völlig kostenlos.

Nachdem am 14. März eine eingehende Analyse der Probleme beschlossen worden war, waren sich die Minister einig, dass sowohl der Haftbefehl als auch die formelle Haftbefehl gegen beide Frauen verfassungswidrig waren.

Sie fügten außerdem vom Obersten Gerichtshof hinzu, dass die Behörde die in der Verfassung zu diesem Zweck festgelegten Anforderungen bisher nicht akkreditiert habe. Die endgültige Abstimmung über das Projekt war 11 dafür, Einstimmigkeit.

FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

In dieser Hinsicht griffen Oppositionsmitglieder, Kritiker und politische Analysten sowie Journalisten den Staatsanwalt Gertz Manero an, der nach der Resolution seinen sofortigen Rücktritt forderte.

Die Politikwissenschaftlerin und Schriftstellerin Denise Dresser ihrerseits sagte, dass die Abstimmung ergab, dass der gesamte Fall angeblich vom Staatsanwalt selbst „in seinem persönlichen Rachebüro“ bewaffnet worden sei. Daher war er der Ansicht, dass Gertz Manero „entlassen, untersucht und vor Gericht gestellt, nicht geschützt“ werden sollte.

Die Aktivistin Martha Tagle fügte ihrerseits hinzu, dass „sowohl Gertz, die Behörden der CDMX-Generalstaatsanwaltschaft als auch die FGR und die Justiz, die an dem Fall teilgenommen haben, „gemäß den Gesetzen für Machtmissbrauch und Einflussnahme untersucht und bestraft werden müssen“.

Senatorin Lilly Telez feierte, dass „spät, aber endlich Gerechtigkeit von der SCJN für #AlejandraCuevas und #LauraMorán kam“ und fügte hinzu, dass sie weiterhin darauf warten werde, dass „Gerechtigkeit für Mexiko eintrifft und Alejandro Gertz sofort entfernt wird“. Sie kam zu dem Schluss, dass „Institutionen der Öffentlichkeit dienen sollen, nicht für persönliche Zwecke, noch zur Rache.“

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

In der Zwischenzeit wies die Analystin Verónica Ortiz den mexikanischen Staatsanwalt an, sich auf seinen Austritt aus der FGR vorzubereiten und seine Verteidigung vorzubereiten, falls er sich der Justiz stellen muss. „Ein Staatsanwalt, der persönliche Feinde verfolgt und Verbrechen erfindet, ist unhaltbar“, schrieb er in seinen offiziellen sozialen Netzwerken.

An der Diskussion nahm auch der ehemalige Präsident der Partei der Demokratischen Revolution (PRD), Jesús Ortega, teil, der sagte: „In Mexiko nutzt der Generalstaatsanwalt der Republik sein Büro, um die politischen Rache des Präsidenten auszuüben. seine eigenen auszuführen; um Transparenz seiner riesigen Erbe; und andere zu ergreifen, die ihm nicht gehören „, und war schließlich der Ansicht, dass die Mitglieder des Senats ihn wegen seiner jüngsten Handlungen vor Gericht stellen sollten.

Schließlich trat Javier Lozano, der ehemalige Minister für Arbeit und soziale Sicherheit für die sechsjährige Amtszeit von Felipe Calderón, Anwalt und ehemaliger Senator der Republik, in den Trend des Augenblicks ein, der die Entscheidung der Richter in erster Instanz begrüßte.

Journalisten, Politiker und Analysten forderten die Entfernung von Alejandro Gertz Manero FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Er versicherte jedoch, dass „sie wussten, seit der vorsitzende Minister Arturo Zaldivar den Fall vor den Obersten Gerichtshof der Nation gezogen hat, dass er dem nicht vorstellbaren Chef des Generalstaatsanwalts der Republik, Gertz Manero, einen PERSÖNLICHEN Gefallen tat. Der familiäre und soziale Druck war mehr als die Verurteilung, vor diesem Gericht Gerechtigkeit zu üben.“

Die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt fügte lediglich hinzu, dass sie eine „eingehende Analyse“ der Maßnahmen von Beamte vor der ungerechtfertigten Inhaftierung von Frauen.

Und sie stellten klar, dass sie die Resolution respektieren; dass die Institution als Hauptziel die Suche nach der Wahrheit verfolgt, dass nur die verhängten Strafen strafrechtlich verantwortlich sind; die Autonomie der Staatsanwaltschaft; und die ständige Selbstkritik gegenüber welche öffentlichen Bediensteten, die in der FGJ-CDMX arbeiten, einreichen.

