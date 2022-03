Peru gegen Paraguay LIVE: Minute für Minute des letzten Spiels im Nacional für Playoffs

Peru gegen Paraguay LIVE. Die peruanische Nationalmannschaft wird heute, Dienstag, den 29. März, versuchen, den Guaraní zu schlagen, um den begehrten Platz der Wiederholung gegen die Weltmeisterschaft 2022 in Katar im entscheidenden Spiel um die letztes Datum des südamerikanischen Qualifikationsspiels. Das Duell wird ab 18.30 Uhr im Nationalstadion in Lima ausgetragen, das zum ersten Mal nach zwei Jahren der Pandemie voller Fans sein wird, die den Bicolor von Anfang bis Ende fördern. Das Treffen wird LIVE auf Latina Tv und Movistar Deportes in ganz Peru übertragen, während in Guaraní der für Die Ausstrahlung wird Tigo Sports sein.

MINUTE FÜR MINUTE

- Mehr als 40.000 Fans werden das Nationalstadion besuchen, um die Vorfälle des bedeutsamen Spiels zwischen Peru und Paraguay genau zu verfolgen. Die Fans müssen jedoch eine Reihe von Protokollen einhalten, z. B. die drei Dosen des Impfstoffs gegen COVID-19

- Die Spieler der peruanischen Fußballmannschaft wurden ihren jeweiligen molekularen Tests unterzogen, um eine Ansteckung mit Covid-19 gemäß den von der FIFA verordneten Biosicherheitsmaßnahmen auszuschließen.

Nach dem Training im Estadio Nacional war die peruanische Nationalmannschaft am Dienstag, dem 29. März, bereit für das Spiel.

- Wollen wir sehen? Luis Advíncula überraschte alle, indem er in den beiden elf von Ricardo Gareca nicht berücksichtigt wurde aufgestellt vor dem Spiel zwischen Peru gegen Paraguay von den Qualifikationsspielen Katar 2022. 'Bolt' begann in Montevideo und beendete die 90 Minuten problemlos.

- Das Guaraní-Team kommt mit fünf Opfern zum Spiel: dem Lenkrad Miguel Almirón (Newcastle, England), Kapitän Gustavo Gomez und Verteidiger Blas Riveros.

- Ricardo Gareca hätte seine Elf bereits vor dem letzten Spiel gegen Paraguay definiert

Peru: Pedro Gallese — Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco — Renato Tapia — Sergio Peña, Christoph Gonzales, Christian Cueva, Yoshimar Yotún — Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Antony Silva - Robert Rojas, Iwan Alonso, Omar Alderete - Richard Sanchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortiz - Julio Enciso und Angel Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fußball Fußball - Copa America 2021 - Viertelfinale - Peru - Paraguay - Estadio Olimpico, Goiania, Brasilien - 2. Juli 2021 Perus Miguel Trauco in Aktion mit Angel Romero Reutern aus Paraguays/Diego Vara

- In der Nacht vom Montag, dem 28. März, gingen Tausende von Peruanern nach Miraflores und führten das traditionelle „Banderazo“ auf

VORHERIGES SPIEL

Mit 21 Punkten und dem fünften Platz in der Gesamtwertung hat Peru die zwingende Mission, das Albirroja-Team als Einheimischer zu gewinnen, um die Hälfte des WM-Tickets zu holen und im Juni gegen eine asiatische Mannschaft antreten zu können, um eine Quote nach Katar zu erhalten.

Obwohl die Zahlen teilweise zu ihren Gunsten sind, müssen Weiß und Rot nur gewinnen, um sich direkt für die Wiederholung zu qualifizieren. Im Falle eines Unentschiedens müssen sie jedoch warten, bis Kolumbien (20) Venezuela zu Hause nicht besiegt und Chile (19) nicht dasselbe gegen Uruguay in Santiago tut.

Die Inka-Nationalmannschaft ist nur einen Schritt davon entfernt, ihre zweite Wiederholung in Folge zu halten und erneut zu versuchen, eine Weltmeisterschaft zu erreichen, immer unter der Leitung des Argentiniers Ricardo Gareca.

Denken wir daran, dass sich Peru für die Weltmeisterschaft Russland 2018 qualifizierte und Neuseeland im Wiederholungskampf nach 36 Jahren Abwesenheit von der Veranstaltung besiegte.

BESTENLISTE

Katar 2022 Qualifikationsspiele vor dem letzten Datum des Wettbewerbs.

FLAGGE ÜBERFÜLLT

Am Montagabend kamen Hunderte von peruanischen Fans in das Hotel, in dem sich die peruanische Nationalmannschaft konzentriert und all ihre Leidenschaft und ihren Götzendienst für Bicolor entfesselte. Sie unterstützten laut die Mitglieder des Teams von Ricardo Gareca, die herauskamen, um die Geste von der Tür des Hotels zu begrüßen und ihnen zu danken.

„Die Illusion ist noch intakt, sie hängt nur von uns ab!“ , schrieb Luis Advíncula in seinen sozialen Netzwerken.

Für das entscheidende Duell wird sich Gareca mit dem erfahrenen Mittelfeldspieler Christian 'Aladino' Cueva und dem italienisch-peruanischen Stürmer Gianluca Lapadula zusammenstellen, um die Guaraní-Verteidigung im Nationalstadion zu durchbrechen, in dem voraussichtlich mehr als 40.000 lokale Fans eintreffen werden.

„Das ist noch nicht vorbei“, warnte Kapitän und Torhüter Pedro Gallese auf Instagram.

André Carrillo wird nach einer Knieverletzung bei der 1:0 -Niederlage gegen Uruguay aussteigen. Mittelfeldspieler Christofer Gonzales, von zu Hause aus Sporting Cristal, wird ihn ersetzen.

Im Oktober 2020 belegten Paraguay und Peru in Asunción im Hinspiel der aktuellen Runde 2:2.