Peru gegen Paraguay: geschlossene Straßen und alternative Straßen, um das Nationalstadion zu erreichen

Am 29. März wird die peruanische Nationalmannschaft ein entscheidendes Spiel gegen Paraguay bestreiten, um sich einen Platz im Hoffnungslauf zu sichern bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Aufgrund der Einreise in den Nationalstaat wurde festgestellt, dass die Straßen rund um den Koloss der José Díaz Avenue geschlossen werden, und es wird empfohlen, dass die Fans alternative Strecken nehmen.

Wie üblich können die Straßen in der Nähe des Stadions vorübergehend gesperrt werden: Zugang vom Paseo de la República, der Petit Thouars Avenue, den Straßen Corpancho und Madre de Dios sowie der Saco Oliveros Street.

Straßen und Alleen: Petit Thouars Avenue, José Díaz., Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios und Paseo de la República Avenue (von Norden nach Süden) - von der Av. 28 de Julio bis Jr. Mutter Gottes.

Daher wird empfohlen, die folgenden alternativen Strecken zum Stadion zu nehmen: Arequipa Avenue, República de Chile, Arenales Avenue, Salaverry Avenue, Kuba, Alejandro Tirado, 28 de Julio, Av. José Gálvez, Iquitos.

SICHERHEITSPROTOKOLLE FÜR DAS BETRETEN DES NATIONAL

1. Das Tragen einer Maske ist Pflicht

Gemäß den Maßnahmen des Gesundheitsministeriums zum Betreten des Nationalstadions müssen Personen, die die Whiquirroja persönlich sehen möchten, eine Doppelmaske tragen. Die andere Alternative ist die Verwendung der KN95-Maske zusätzlich zur Verwendung einer chirurgischen Maske und einer Stoffmaske.

Dies soll vor COVID-19 geschützt bleiben, da die Pandemie noch nicht vorbei ist.

2. Bringen Sie Ihr National Identity Document (DNI) mit

Es ist auch obligatorisch, Ihren Personalausweis vorzulegen, um das Stadion zu betreten, zusätzlich zum ausgedruckten Ticket. Dies liegt daran, dass beide Dokumente die Daten der Person enthalten, die überprüft werden müssen.

3. Haben Sie volle Impfdosen

Mit der Weiterentwicklung der Impfung und zur Bekämpfung des Coronavirus ist es wichtig, alle drei Dosen des Impfstoffs zu sich zu nehmen. Diese müssen auf der offiziellen Website der Minsa registriert sein.

Personen, die im Ausland geimpft wurden, müssen ihren Impfpass oder ihre Impfkarte mit sich führen.

4. Nehmen Sie Ihr gedrucktes Ticket

Wie bereits erwähnt, müssen alle Fans ihr gedrucktes Ticket mit sich führen. Bitte beachten Sie, dass das Ticket eine Unfall- und Lebensversicherung beinhaltet, die ausschließlich persönlich ist. Daher müssen Ihre persönlichen Daten korrekt eingegeben werden.

5. Tragen Sie keine verbotenen Gegenstände

Laut der peruanischen Nationalpolizei sind einige Gegenstände für Begleitfans verboten, wie Leinen, scharfe oder brennbare Gegenstände.

Metropolit in Lima. | Foto: EFE/Paolo Aguilar

METROPOLITAN FAHRPLAN UND U-BAHN

Terminal Naranjal:

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 6.00 bis 22.00 Uhr.

Terminal Matellini:

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr.

Hauptbahnhof:

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 6.00 bis 22.00 Uhr.

LINIE 1 METRO

Bei der Metrolinie 1 ändert sich der Fahrplan nicht.

Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr

Samstags von 9 bis 16 Uhr

Peruanische Nationalmannschaft. | Foto: EFE

WELCHE ERGEBNISSE BRAUCHT PERU?

Die peruanische Nationalmannschaft ist verpflichtet, Paraguay zu gewinnen und damit das direkte Ticket zum Hoffnungslauf zu erhalten. Sie müssen sich keine anderen Ergebnisse ansehen.

Falls Peru nicht drei Punkte erzielen und gegen die Albirrojos unentschieden spielen kann, muss damit gerechnet werden, dass Kolumbien und Chile in den Spielen gegen Venezuela bzw. Uruguay nicht zusammenkommen.

Aber wenn die Whiquirroja im Nacional verliert, muss sie hoffen, dass Venezuela Kolumbien schlagen wird und dass Uruguay in Santiago hinzufügen kann, da ein weiteres Ergebnis sie ohne Playoff lassen würde.

LESEN SIE WEITER