Peru gegen Paraguay: Freier Eintritt in Limas Zonenparks, wenn Sie mit dem Trikot der Nationalmannschaft teilnehmen

Dank Peru gegen Paraguay, einem Spiel, das die Hoffnungen der peruanischen Mannschaft, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu erreichen, am Leben erhält wird heute Dienstag, den 29. März, freien Eintritt in die elf Zonenparks von Lima haben. Die Leute müssen in das „weiß-rote“ Hemd gekleidet sein, um dieses Recht gültig zu machen.

Laut dem Lima Park Service (Serpar) wird es verschiedene Freizeitangebote geben, die Sie mit der Familie genießen können und Freunde sowie Dutzende von Ziehungen, die die „besten Fans der Welt“ belohnen werden.

Die Teilnehmer können auf den Sportplätzen ein Spiel spielen, sich vor dem internationalen Treffen mit Mittagessen auf den Grillplätzen aufwärmen, in den Lagunen reiten oder Boot fahren und die Tiere in den Minifarmen und Mini-Zoos besuchen, je nachdem, wohin sie gehen.

Die Öffnungszeiten für Limas 11 zonale Parks sind von 6:45 bis 18 Uhr, berichtete Serpar.

LAGE DER ELF ZONENPARKS

San Pedro Zonal Club: Höhe von km 39 des North Panamerican Highway in Ancón

Huascarán Zonal Club: Überquerung der Av. 200 Meilen mit der Revolucion Avenue, in Villa El Salvador

Zonal Club Capac Yupanqui: Arzola Avenue und Amancaes Prolongación Amancaes Avenue, in Rimac

Sinchi Roca Zonal Club: Kreuzung der University Avenue und der Jamaica Avenue in Comas

Huiracocha Zonal Club: Próceres de la Independencia Avenue, Block 12, in San Juan de Lurigancho

Flor de Amancaes Zonal Club: Av. 27. Dezember mit Flora Tristán in der Villa María del Triunfo

Manco Cápac Zonal Club: Km 18 von der Tupac Amaru Avenue in Carabayllo

Huayna Cápac Zonal Club: Überquerung der Pedro Miotta Avenue und der Mateo Pumacahua Avenue in San Juan de Miraflores

Santa Rosa Zonal Club: Av. Alejandro Bertello s/n Km 43 der North Panamericana, in Santa Rosa

Clubbereich Führer: Av. de los Parques s/n Urb. Valdiviezo, Ate

Zonal Club Lloque Yupanqui: Kreuzung der Naranjal Avenue und der Universitaria Avenue in Los Olivos

RIESIGE BILDSCHIRME ZUM ANSEHEN DES SPIELS PERU GEGEN PARAGUAY

Cercado de Lima

Die Gemeinde Lima (MML) wird Peru gegen Paraguay auf drei riesigen Bildschirmen innerhalb des Magic Water Circuit übertragen. Interessenten müssen Tickets für den Magic Water Circuit über die Website oder die Anwendung Entradas Lima kaufen.

Villa Maria del Triunfo

Die Gemeinde Villa María del Triunfo berichtete, dass die Veranstaltung ab 15.00 Uhr auf dem Hauptplatz des Bezirks am Frauendenkmal im 7. Block der Salvador Allende Avenue stattfinden wird.

San Miguel

Ab 17.00 Uhr wird die Gemeinde San Miguel auch eine riesige Leinwand in der Arena 1 an der Costa Verde installieren.

Agustino

Ab 3.00 Uhr nachmittags finden auf dem Hauptplatz des Bezirks Spiele, Wettbewerbe und Preise statt.

Miraflores

Der Kennedy Park wird Schauplatz für eine riesige Leinwand sein, die 8 Meter lang und 4 Meter breit ist. Mit all den Biosicherheitsmaßnahmen angesichts der COVID-19-Pandemie hat die Gemeinde Miraflores eine großartige Party vorbereitet, die Stunden vor dem Spiel mit einer künstlerischen Show beginnt, in der Lucho „Cucharita“ Molina und sein musikalisches Ensemble präsentiert werden.

Villa El Salvador

Der „beste Fan der Welt“ kann das internationale Duell in der César Vallejo Mall genießen. Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr

San Borja

Im Parque de la Familia wird es eine riesige Leinwand geben, auf der Sie das Spiel ab 18.30 Uhr verfolgen können. Die Gemeinde stellte klar, dass der Konsum alkoholischer Getränke verboten ist.

Puente Piedra

Die Gemeinde Puente Piedra wird ab 17.00 Uhr auf der Plaza Mayor eine Veranstaltung für alle Nachbarn abhalten, um die bedeutsame Begegnung zu genießen.

