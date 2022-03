Néstor Villanueva hört live Audio, an dem er mit einem anderen Tänzer beteiligt ist

Néstor Villanueva ist immer noch im Auge des Sturms danach verwandt mit der ehemaligen Schauspielerin des Erwachsenenfilms Sofía Cavero. Der Cumbiambero trat auf dem Programm Amor y Fuego auf, um klarzustellen, dass er keine Freundschaft mit den Tänzerkollegen pflegte und dass sie sich am Tag des Ampays durch einen gemeinsamen Freund trafen.

Er weigerte sich auch, mit ihr vertraut zu sein, wie seit dem Erscheinen der Bilder angedeutet wurde. Auf der anderen Seite machte der Sänger zu jeder Zeit klar, dass er beabsichtige, seine Ehe mit Florcita Polo wiederzuerlangen, damit er sich nicht viel mit dem Thema befassen würde.

Als Rodrigo Gonzalez und Gigi Mitre ihn baten, seiner stillen Frau eine Nachricht zu schicken und sich zu entschuldigen, sagte Nestor, er werde an vier Wänden mit ihr sprechen, um zu versuchen, ihre Differenzen zu lösen, insbesondere jetzt, wo sie öffentlich darauf hingewiesen hat, dass sie die Scheidung beantragen werde.

Das Thema von Florcita und Sofía Cavero war jedoch nicht das einzige, was sie auf dem Programm spielten, da Néstor Villanueva laut dem Chief Information Officer von Amor y Fuego eine enge Beziehung zur Tänzerin Tessy haben würde.

Um zu überprüfen, ob zwischen den beiden mehr als eine Freundschaft besteht oder existiert, sendet Ihnen die Produktion zunächst einen Screenshot des Gesprächs, das beide geführt hätten.

Der Cumbiambero bestritt zunächst jede Beziehung zu der jungen Frau und wies darauf hin, dass er nicht wusste, wovon sie sprachen. Aus diesem Grund beschloss Rodrigo Gonzáez, das Thema zu wechseln, da er keine spezifischen Beweise hatte.

Nachdem sich Néstor Villanueva vom Programm verabschiedet hatte und Willax Televisión verlassen wollte, sorgte ein Audio, das die Produktion erhielt, für Aufsehen am Set des Programms, sodass sie nicht zögerten, den Cumbiambero erneut mitzubringen.

In diesem Audio kann man hören, wie der noch Ehemann von Florcita Polo seinen Begleiter bittet, die Helligkeit des Fernsehers zu verringern, da eine Figur, die er nicht von einem Fernsehreporter aufgenommen werden möchte, durch das Fenster scheinen könnte .

Nachdem er sich dieses Material angehört hatte, konnte der Cumbiambero nur sagen, dass er mit vielen Menschen spricht und dass daran nichts auszusetzen ist und dass er sich nicht an dieses Gespräch erinnern konnte. „ Ich erinnere mich nicht an dieses Gespräch... Ich habe ein reines Gewissen, ich habe nichts falsch gemacht „, sagte er.

FLORCITA POLO SUCHT DIE SCHEIDUNG

Nach dem Ampay, in dem Néstor Villanueva die Hauptrolle spielte, Florcita Polo beschloss, den Scheidungsprozess zu beginnen, was sie in einem Interview mit dem Programm En Boca de Todos bekannt gab, wo sie sagte, sie sei vom Vater ihrer Kinder enttäuscht.

„ Tatsächlich haben wir eine elterliche Phase, ich bin seit drei Monaten von Néstor getrennt, bald vollständig geschieden, nur unsere Kinder vereinen uns. Ich beginne bereits mit dem Scheidungsverfahren „, antwortete er.

