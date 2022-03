Nach einer Vergiftung in früheren Treffen mit den Russen warnte die Ukraine ihre Delegierten: „Iss nicht, trinke nicht, fass nichts an“

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba riet der Delegation seines Landes, die an Verhandlungen mit Russland in der Türkei teilnahm, „nichts zu essen oder anzufassen“, da der Verdacht einer Vergiftung in früheren Treffen bestand.

Die Mitglieder der in Istanbul anwesenden Delegation „sollten nichts essen und es ist am besten, wenn sie vermeiden, irgendeine Oberfläche zu berühren“, sagte der Minister im Gespräch mit dem Portal Ukraine24.

Kulebas Aussage folgt den Vergiftungssymptomen, die vom Wall Street Journal gemeldet wurden und die sowohl bei zwei ukrainischen Gesandten als auch beim russischen Oligarchen Roman Abramovich, der an den Gesprächen beteiligt war, auftraten.

Laut dieser Zeitung traten die Symptome in den drei Fällen rote Augen, ständiges und nerviges Reißen und Abschälen der Haut der Hände und des Gesichts auf. Ihr Leben ist nicht in Gefahr und sie haben sich alle positiv entwickelt.

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch

Diejenigen, die ihnen nahe standen, machten den fraglichen Angriff auf die Hardline-Sektoren des Kremls verantwortlich, die angeblich versuchten, Gespräche zu sabotieren, um den Krieg zu beenden. Eine andere Quelle in der Nähe des Geschäftsmannes sagte, es sei nicht klar, wer hinter dem mutmaßlichen Angriff stecken würde.

In der Zwischenzeit bestätigte die BBC dies auch und zitierte Quellen in der Nähe von Abramowitsch.

Derzeit konnte nicht festgestellt werden, ob chemische oder biologische Wirkstoffe die Störungen verursacht haben.

Abramowitsch beteiligt sich auch in Istanbul an den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, die darauf abzielen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der voraussichtlich bis morgen stattfinden wird.

(Mit Informationen von EFE)

