Mit einem Ohr in Lima spielt Kolumbien seine letzte Karte für die Weltmeisterschaft in Venezuela: Zeit, Fernsehen und Formationen

Die südamerikanischen Qualifikationsspiele gehen mit einem pulsierenden Tag zu Ende. Da sich Brasilien, Argentinien, Ecuador und Uruguay bereits qualifiziert haben, versuchen drei Teams, das Ticket für den Hoffnungslauf gegen den fünften Platz in Asien zu behalten, um bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar anwesend zu sein. Eines der Teams, die um diese Passage kämpfen, ist Kolumbien, das Venezuela besuchen wird. Ab 20.30 Uhr im Cachamay-Stadion in Puerto Ordaz mit Schiedsrichtern des Brasilianers Wilton Sampaio. Es wird im Fernsehen übertragen.

Die Kaffeebauern, die am vergangenen Donnerstag aus Bolivien mit der Autorität 3 zu 0 kamen, haben 20 Einheiten und liegen auf dem sechsten Platz, nur eine aus Peru. Eine Einheit, die heute das Privileg hat, Hoffnungslauf zu spielen (der Rivale würde Australien, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Irak und den Libanon verlassen). Der andere mit mathematischen Möglichkeiten ist Chile mit 19.

Was brauchen Reinaldo Ruedas Leute, um sich zu qualifizieren? Sie müssen gewinnen und hoffen, dass Ricardo Garecas Männer Guillermo Barros Schelottos Paraguay nicht besiegen können. Im Falle eines Unentschiedens gegen Vinotinto verringern sich die Chancen, dass Peru verliert und Chile nicht gewinnt (es erhält Uruguay), da es durch die Tordifferenz Fünfter wäre.

Im Kopf des technischen Direktors steht die Idee, zwei Varianten herzustellen. Der erste ist der Eintritt des Mittelfeldspielers Mateus Uribe anstelle von Juan Guillermo Cuadrado. Der andere ist, dass Juan Fernando Quintero den Platz von Luis Sinisterra einnehmen würde.

Venezuela, das mit nur 10 Punkten auf der letzten Position versunken ist und sich auf die nächsten Playoffs konzentriert, wird an diesem Tag die Klage des Richters anziehen. Das Schicksal wollte, dass der Argentinier José Néstor Pekerman, der Kolumbien 2014 und Russland 2018 zu den Weltmeistern befehligte, auf der Bank der lokalen Ersatzspieler saß.

Vinotinto wird sechs Änderungen gegenüber dem 11. vornehmen, der durch einen Sturz gegen Argentinien entsteht: Ronald Hernández für Roberto Rosales, Oscar Gonzálex für Jhon Chancellor, Tomás Rincón für Miguel Navarro, Jefferson Savarino für José Martínez, Romulo Otero für Cristian Cásseres und Darwin Machís für Josef Martinez.

Wahrscheinliche Formationen:

Venezuela: Wilker Faríñez; Ronald Hernandez, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun und Oscar Gonzalez; Tomas Rincon, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Romulo Otero und Darwin Machis; Salomon Rondon. DT: José Pekerman.

Kolumbien: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo und Frank Fabra; Mateus Uribe, Gustavo Cuellar und James Rodriguez; Juan Fernando Quintero, Luis Diaz und Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

Stadion: Cachamay von Puerto Ordaz

Schiedsrichter: Wilton Sampaio (Brasilien)

Stunde: 20.30

Fernsehen: DeportV

Bestenliste: