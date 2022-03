Manolo Rojas verrät, dass Andrés Hurtado die 2000 Dollar noch nicht an Monique Pardo gespendet hat: „Er gab eine Initiale“

Manolo Rojas versicherte, dass Andrés Hurtado nicht den vollen Betrag gegeben hat 2000.000 Dollar zugunsten von Monique Pardo, die eine gesundheitsfördernde Veranstaltung organisiert, da sie sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet und an der verschiedene peruanische Künstler teilgenommen haben.

Erinnern Sie sich daran, dass der Moderator in der letzten Ausgabe seines Programms am Samstag mit Andrés daran erinnerte, dass er dem komödiantischen Schauspieler 2000 Dollar gegeben hatte. „Monique, nur für den Fall, dass ich Manolo Rojas 2000 Dollar gegeben habe und sie hat nicht einmal das Logo meiner Show hierher gebracht“, sagte die Moderatorin.

In einem Interview mit einem lokalen Medienunternehmen wies der peruanische Schauspieler jedoch darauf hin, dass er nur den Anfang dieses Geldes erhalten habe, und bat den Fernsehmoderator, den Betrag zu vervollständigen, da der Tag der Veranstaltung näher rückt.

„Andrés Hurtado hat zusammengearbeitet, aber es fehlt dort, er hat zunächst nichts mehr gegeben, also hoffen wir, dass Herr Andrés Hurtado dasselbe vollenden wird, was sein Mund herausgekommen ist. Niemand zwang ihn, diesen Betrag zu sagen „, sagte der Schauspieler für die Zeitung La República.

Er räumte auch ein, dass Andrés Hurtado ein wohltätiger Mann ist und dass er dem Sänger helfen will, aber dass er immer noch auf den Rest des Geldes wartet, damit es keine Missverständnisse gibt, denn am Ende könnte Monique Pardo denken, er sei ausgeraubt worden.

„Der Herr hat gerade eine kleine Initiale gegeben, ich hoffe, er erfüllt sie oder gibt Monique oder kommt, weil ich weiß, dass er sehr großzügig ist, aber dass er das nicht sagt, weil es mich schlecht aussehen lässt. Dass er zusammenarbeiten will, tut er. Er ist dafür bekannt, dass er alles losgelassen hat, und ich hoffe, dass er den genannten Betrag abschließen kann „, fügte er hinzu.

Schließlich zögerte er nicht, den Geschäftsmann herauszufordern. „Ich fordere Sie auf, den Betrag zu geben, den Sie selbst gesprochen haben. Dann wird Monique fragen, wo der Rest ist. Nein, er wird denken, dass ich ihn beklaue. Du wirst von Andrés geliebt, aber er stimmt zu.“

Es sei darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung an diesem Donnerstag, dem 30. März, in Barranco stattfinden wird und unter anderem von Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza und Ernesto Pimentel sowie anderen Komikern, Sängern und Künstlern besucht wird.

Andrés Hurtado gab Manolo Rojas Geld für Monique Pardo. (Foto: Instagram)

ANDRÉS HURTADO ERZÄHLT DETAILS SEINES TREFFENS MIT PEDRO

Andrés Hurtado wies darauf hin, dass Pedro Castillo ihn im Regierungspalast empfangen habe, um über die Gesundheit krebskranker Kinder zu sprechen. Laut dem Fernsehmoderator kann der Präsident die Kinder nicht empfangen, weil er nicht möchte, dass sie am Vorabend einer neuen Debatte über die freie Präsidentschaftsstelle als politischer Angriff genutzt werden.

„(Castillo) Er hat mir den Termin noch nicht gegeben, weil das Land logischerweise von der Frage der Vakanz bewegt ist; aber Kinder können es kaum erwarten. Das geht noch weiter, es ist ein sehr tiefgreifendes Problem, es ist ein Krebsproblem, weil es für diese Kinder keine Medikamente gibt. Also musste ich warten, bis all dieser Reverend-Mist vorüberging, diese ganze Präsidentensache mit all diesen Leuten „, sagte er.

LESEN SIE WEITER

Susy Díaz bittet sie, Sofía Cavero, die Ampay-Tänzerin von Néstor Villanueva, nicht mehr zu kritisieren: „Sprich nicht schlecht über sie “