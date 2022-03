Luis Manuel Seijas sprach über das entscheidende Spiel, das Kolumbien gegen Venezuela spielen wird

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)

Das 35-jährige venezolanische Lenkrad Luis Manuel Seijas, der eine herausragende Zeit bei Independiente Santa Fe hatte, sprach über das Playoff-Spiel, das die kolumbianische Nationalmannschaft an diesem Dienstag, dem 29. März, um 18:30 Uhr gegen „Vinotinto“ in Puerto Ordaz ausrichten wird.

Die „Tricolor“ muss José Néstor Pékermans Venezuela besiegen und auf andere Ergebnisse warten, um die Wiederholungsquote zu gewinnen und ihre letzte Karte auszuspielen, um sich für die dritte Weltmeisterschaft in Folge zu qualifizieren.

Eine Stimme, die berechtigt ist, über dieses Spiel zu sprechen, ist Luis Manuel Seijas, der insgesamt 71 offizielle Spiele mit Venezuela bestritten hat und zwischen 2010 und 2018 an drei KO-Prozessen teilgenommen hat. Er nahm 2005 auch an der südamerikanischen U20 teil, die in der Coffee Axis stattfand, wo Kolumbien zum Champion gekrönt wurde.

Derjenige, der in Valencia, Venezuela, geboren wurde, kam 2008 von Deportivo Táchira in seinem Land nach Santa Fe. Mit dem „Leon“ gewann Seijas drei Titel: einen Colombia Cup 2009, eine Liga 2014 und den Conmebol Sur Americana 2015 gegen Argentiniens Hurricane.

Es könnte Sie interessieren: Reinaldo Rueda lobt Pékerman

Derzeit ist Luis Manuel Seijas Mitglied des Phoenix Rising in den USA und sprach mit den Mikrofonen des Caracol Radio Sports Carousel über die Arbeit des Argentiniers José Néstor Pékerman an der Spitze Venezuelas.

In ähnlicher Weise erklärte der ehemalige Chapecoense, dass die Spiele gegen Kolumbien für sie eine besondere Würze haben, da es sich um einen „Klassiker“ handelt, und dies motiviert die Tatsache, dass sie seit 26 Jahren nicht als Einheimischer bei Kaffeebauern verloren haben.

Er dachte auch über die Arbeit nach, die Richard Páez damals vor der Auslosung von „Bolivariano“ geleistet hatte, und erinnerte sich an die schmerzhafte Niederlage, die Kolumbien 2003 erlitt, als er mit Juan Arangos Punktzahl im Metropoliten von Barranquilla 1:0 fiel.

Schließlich wies er darauf hin, dass es Rivalen gibt, die die venezolanische Nationalmannschaft immer noch über die Schultern schauen und dass dieser Faktor die Gegner normalerweise belastet, wenn sie ihnen gegenüberstehen.

LESEN SIE WEITER: