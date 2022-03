León Krauze schlug AMLO wegen Kritik an Künstlern vor: „Er glaubt, er wird gewinnen, indem er sich teilt“

Musiker, Schauspieler und andere Künstler waren Teil eines kürzlich veröffentlichten viralen Videos, das große Kontroversen über die Sprüche auslöste, die sie gegen die Bau des Maya-Zuges im Südosten Mexikos, was, wie sie versicherten, eine Umwelttragödie bedeutet.

Die Aufnahme umfasste Charaktere von großer Bedeutung für das mexikanische Publikum wie Eugenio Derbez, Schauspieler; Rubén Albarrán, Sänger von Café Tacvba; Natalia Lafourcade, Sängerin; Kate del Castillo und Omar Chaparro, Schauspieler; und schließlich Tierschützer Arturo Islas.

Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko, brauchte nicht lange, um sich zu dieser Angelegenheit zu äußern, und erklärte, dass sie Künstler verkauft hätten, die angeblich Geld für ihren Auftritt im kurzen Clip einer sozialen Organisation erhalten hätten.

Während einer seiner Morgenkonferenzen vom Nationalpalast in der Hauptstadt des Landes war der Leiter des Bundesvorstands der Ansicht, dass das sind Pseudo-Umweltschützer, Konservative und Fifis, die sich gegen ihre Regierung eingesetzt haben.

AMLO nannte Prominente „Pseudo-Umweltschützer“ (Foto: Cuartoscuro)

Dies veranlasste mehr Persönlichkeiten, nicht nur Künstler, sondern auch Journalisten, Kolumnisten, Analysten usw., sich der Verteidigung ihrer Freunde und gegen den sogenannten Maya-Zug, eines der Flaggschiffwerke des Präsidenten, zusammen mit der Raffinerie Dos Bocas und dem internationalen Flughafen Felipe Angeles anzuschließen.

Dies war der Fall des Journalisten León Krauze, der sich als einer der leidenschaftlichsten Kritiker der Regierung von Andrés Manuel und der vierten Transformation erwiesen hat, die er von seinem Büro im Nationalpalast aus unternahm.

In seiner jüngsten Kolumne für El Universal war er der Ansicht, dass die Bitte, diese Art von Angriff auf sein Mandat an der Spitze des Landes zu stoppen, „symptomatisch für eine toxische Dynamik seiner Regierung“ sei.

Zu den Missbräuchen, die AMLO laut dem Journalisten begangen hat, gehört das Ignorieren der Entwicklung derer, die von ihm verlangen, wie Rubén Albarrán und Ofelia Medina, die er insbesondere als Verteidiger der Umwelt und Kämpfer der Völker betrachtete, die sie brauchen.

Der Journalist León Krauze sprach sich für die Künstler aus, die den Maya-Zug angriffen (Foto: Instagram/LeonKrauze)

Dies, so Krauze, könnte den Ruf von Kritikern disqualifizieren und so Pro-Q4-Politiker, die öffentliche Meinung und sogar soziale Netzwerke und „andere Instrumente der Polarisierung“ entlarven.

All dies, sagte er, könnte Teil eines Systems sein, das „die öffentliche Diskussion vergiftet hat“, in dem der Präsident jedes Wort oder jede Forderung nach seiner Regierung als einen Krieg betrachtet, in dem Dialog, Nuancen oder Zugeständnisse verboten sind.

Die Journalistin wies darauf hin, dass es zum Beispiel ausreicht, die Liste der Charaktere zu sehen, die von AMLO wegen ihrer Aussagen zum vierten Quartal kritisiert oder angegriffen wurden, von Politikern und ausländischen Präsidenten bis hin zu Aktivisten, Feministinnen, Geschäftsleuten und Eltern krebskranker Kinder unter vielen anderen.

Fonatur präsentiert die endgültigen Oberflächen des Maya-Zuges, eines der Megaprojekte der Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -Administration (Foto: Twitter/ @TrenMayaMX)

Aus diesem Grund sagte der Moderator von Univision, es sei klar geworden, dass die Strategie von López Obrador die Polarisierung „als politisches Instrument der Wahl“ sei, und fügte hinzu, dass „er glaubt, dass sie durch Teilen gewinnen wird, unabhängig von den Kosten für die Gesellschaft, die er regiert“.

Schließlich fügte er hinzu, dass solche Gesprächspartner wertvoll und notwendig sind, insbesondere wenn sie über ihre wichtige Karriere oder Arbeit sprechen, trotz der Aussagen des Präsidenten oder will sie ignorieren.

Bisher haben einige Künstler die Kommentare von Andrés Manuel López Obrador wie Gael García und dem Schauspieler Eugenio Derbez überarbeitet, der sagte: „Er erhält keine gelben Umschläge „, was sich auf einen Skandal des Bruders des Präsidenten bezieht.

