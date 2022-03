Jair Bolsonaro wurde entlassen, nachdem er die Nacht wegen eines Unwohlseins im Krankenhaus verbracht hatte

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verließ am Dienstagmorgen das Krankenhaus der Streitkräfte von Brasilia, nachdem er wegen Unwohlsein die Nacht im Krankenhaus verbracht hatte, sagte sein Kommunikationsminister.

„Guten Tag mit großartigen Neuigkeiten. Der Präsident wurde entlassen und er ist super gut „, schrieb Fábio Faria, Leiter Kommunikation, auf seinem Twitter-Account.

Bolsonaro, 67, hat aufgrund der Stichwunde, die er 2018 erlitten hatte, verschiedene Komplikationen erlitten, als er während einer Straßenkampagne im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais mitten in der Menge angegriffen wurde.

Der Präsident war am Montag zu medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, so der Bundesabgeordnete Marcos Pereira während einer Zeremonie am Montagabend, bei der der Präsident erwartet wurde und nicht erscheinen konnte.

Aufgrund des Angriffs im Jahr 2018 wurde der Herrscher mindestens vier Operationen unterzogen, einschließlich der Platzierung und anschließenden Entfernung eines Kolostomiebeutels, wodurch er anfälliger für Darmerkrankungen wurde.

Das Sekretariat für Kommunikation des Präsidenten reagierte nicht auf mehrere Informationsersuchen der AFP-Nachrichtenagentur zur Gesundheit des Präsidenten.

Im Januar wurde Bolsonaro für zwei Tage in São Paulo wegen eines Darmverschlusses ins Krankenhaus eingeliefert. Zu dieser Zeit sagte das medizinische Team, das dem Präsidenten seit 2018 folgte, dass das Problem durch schlecht gekaute Garnelen verursacht worden sei und eine neue Operation ausschloss.

(Mit Informationen von AFP)

LESEN SIE WEITER: