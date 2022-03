INAI wird den FMF auf Fan-ID untersuchen, um die Stadien zu betreten

Die Tragödie im Corregidora-Stadion in Querétaro hat zur Umsetzung von Änderungen geführt, die vom mexikanischen Fußballverband (FMF) gefördert wurden, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten. Eine der wichtigsten wird die Verwendung von Fan ID sein.

Dieses Register arbeitet mit den von den Teilnehmern bereitgestellten persönlichen Daten sowie mit ihrem Foto und ihrem Ticket sowie mit der Verwendung von Gesichtserkennungs- und biometrischen Daten für, die ständig dafür kritisiert wurden, dass die Informationen jeder Person einfach extrahiert werden können.

Aus diesem Grund hat das Nationale Institut für Transparenz, Zugang zu Informationen und Schutz personenbezogener Daten (INAI) am 22. März die FMF darauf aufmerksam gemacht dieser Aspekt und forderte es auf, ein Sicherheitsprotokoll gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten im Besitz von Personen (LFPDPPP) durchzuführen.

Der Verband ignorierte jedoch und meldete sich nicht bei der Bundesbehörde. Daher leitete er von Amts wegen eine Untersuchung zur Implementierung der Fan-ID ein, die seit letztem Januar erhoben wurde.

Die IANAI hat die FMF seit dem 22. März auf die Gefahr einer Fan-ID aufmerksam gemacht (Foto: INAI)

Francisco Javier Acuña, INAI-Kommissar, sagte, er verstehe die Verwendung dieser Registrierung vor dem Spiel, stellte jedoch fest, dass sie dazu neigen, Sicherheitsprotokolle zu verletzen. Darüber hinaus sagte er, dass er Anforderungen wie die Gesichtserkennung habe, die nicht über die optimalen Parameter verfügen, um die Sicherheit des Lüfters zu gewährleisten.

„Der Punkt ist, dass die Föderation nie zu INAI gekommen ist, um diese Situation aufzudecken. Sie hat uns nie gesagt: „Hey, wir werden das umsetzen wollen. Was tun wir? Sag uns, hilf uns, nichts. So viel Erwartung, so viel Besorgnis, dass die Bedeutung dieser Angelegenheit zunahm. Dann sagte der Verband leider auch, dass sie die Gesichtserkennung für die Zulassung und auch für Minderjährige beantragen werden. Bei so vielen solchen Aussagen leitete INAI von Amts wegen eine Untersuchung ein, die derzeit läuft „, sagte der Beamte in einem Interview mit ESPN.

Acuña war einschneidend in Bezug auf die Gesichtserkennung und warnte davor, dass „sie dem, der sie erhalten wollte, viele zusätzliche Anwendungen ermöglichen“. Er erinnerte auch daran, dass diese Methode zur Gewinnung biometrischer Daten verboten ist, „auf Dritte anzuwenden, obwohl diese ein gewisses Wissen darüber haben, was damit passieren wird“.

Später bezeichnete er diese Anforderung als „gefährlich“ und behauptete, dass sie nicht für die Registrierung von Teilnehmern an Massenveranstaltungen verwendet werden könne.

Der Verband strebt größere Sicherheitsmaßnahmen an, um eine Tragödie wie die des Corregidora-Stadions zu vermeiden (Foto: EFE/Sebastián Laureano Miranda)

„Die Gesichtserkennung ist immer noch eine Untersuchung eines Funds, mit dem Sie Ihre Haustür öffnen können, für Probleme, die sich auf Schlagzeilen beschränken. Die Gesichtserkennung ist ein Bereich, der als gefährlich kommentiert werden kann, und aus keinem Grund kann es möglich sein, sich ohne Grund oder ohne Grund auf Tausende potenzieller Teilnehmer zu bewerben „, sagte er.

Schließlich stufte er diese Anforderung als „angemessen“ ein, da es andere wie Sicherheitsbögen, Sitzregistrierung und Verwendung von Kameras gibt, erinnerte sich jedoch am Ende daran Diejenigen, die an einer Auseinandersetzung beteiligt waren, müssen angeben, in welcher Funktion sie teilgenommen haben.

Bisher hat sich der mexikanische Fußballverband diesbezüglich nicht positioniert, aber Javier Acuña selbst sagte, dass er zusammen mit den Behörden der Liga Mx um ein Treffen mit INAI gebeten habe, um das Thema zu besprechen.

„Es wird nicht lange dauern, denn es ist klar, dass die Mexikanische Föderation, die Liga, die Vereine sich treffen wollen und sie uns Nachrichten geschickt haben, gut, denn auf diese Weise können wir ihnen helfen, die Dinge am Ende gut zu erledigen“, sagte er.

