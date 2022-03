Fernández Noroña schlug Loret de Mola und Azucena Uresti, weil sie mutmaßliche Schüsse auf dem Flughafen von Cancun verbreitet hatten

Am Morgen des 28. März ertönten am Flughafen von Cancun, Quintana Roo, Warnungen aufgrund lauter Geräusche, die in den Räumlichkeiten aufgenommen wurden und die Aufmerksamkeit von Menschen erregten, die den Ort in Schrecken verließen.

Zeugen wiesen darauf hin, dass es sich um Detonationen von Schusswaffen handelte, sodass mehrere Journalisten begannen, die Informationen ohne vorherige Überprüfung auszutauschen. Diese Details überfluteten die Netzwerke und erregten Aufmerksamkeit.

Zu diesem Informationsnetz gesellten sich zwei der renommiertesten Journalisten des Landes: Carlos Loret de Mola und Azucena Uresti, die in ihren sozialen Netzwerken über die mutmaßlichen Detonationen in dem Staat veröffentlichten, in dem die Gewalt im Drogenhandel zugenommen hat.

„Welche Angst, welche Unsicherheit. Bis wann? Meldet C5-Schüsse am Terminal 3 des internationalen Flughafens Cancun, Code Rojo ist aktiviert „, schrieb der Mitwirkende von Medien wie Milenio und Radio Formula. Der umstrittene LatinUS - und El Universal-Reporter seinerseits teilte die Nachrichten nur mit.

Kurz nach den ersten Berichten stellte das Sekretariat für Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr (SICT) zusammen mit der Southeast Airport Group (ASUR) klar, dass Nein Nein Nein Schießen am internationalen Flughafen von Cancún, da es der Fall von drei Anzeichen war, die, wenn sie gedrückt wurden, Panik unter den Teilnehmern auslösten und verursachten mehrere, um den Ort zu verlassen.

In einer Veröffentlichung auf Twitter betonten sie, dass „die Alarmsituation durch den Sturz von drei Anzeichen verursacht wurde, als sie versehentlich gedrückt wurden, was zu einem vorzeitigen Ausstieg der Benutzer aufgrund des Gebrülls führte“.

Die ersten Berichte warnten vor einer möglichen Schießerei (Foto: Twitter)

Vor diesem Hintergrund brach der Abgeordnete der Labour Party (PT), Gerardo Fernández Noroña, gegen Journalisten aus, weil sie gefälschte Nachrichten über den Aufruhr in den Flughafeneinrichtungen geteilt hatten.

In erster Linie befragte er Loret de Mola und bat sie, ihre Veröffentlichung zu löschen, da diese Version bereits abgelehnt worden war, und sich für die Verbreitung dieser Tatsache zu entschuldigen.

„Ist es acht Stunden her, dass du diese falsche Notiz hochgeladen hast? Würdest du es zurückziehen und dich irgendwann entschuldigen, Loretito? @CarlosLoret lügt „, schrieb der Gesetzgeber.

Später war sein Opfer Azucena Uresti, die er als „Lügnerin“ bezeichnete und sie auch bat, ihren Fehler anzuerkennen und keine Ereignisse mehr zu teilen, die nicht auf diese Weise stattgefunden haben. „Das stimmt: wie lange wirst du aufhören, Lügen zu verbreiten oder zu erkennen, ob du falsch liegst @azucenau?“ , verurteilte er.

Bundesländer und Bundesbehörden lehnten die Versionen ab (Foto: Twitter)

Bisher hat keiner der beiden genannten eine Antwort an Fernández Noroña abgegeben, sodass erwartet wird, dass sie in sozialen Netzwerken die Nachrichten des Petista in Frage stellen oder vielleicht einen seiner Kommentare dagegen weglassen werden.

Nach den ersten Versionen einer Schießerei kamen Elemente der Nationalgarde und der mexikanischen Armee in die Gegend, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Nach einer intensiven Operation wurde die in sozialen Netzwerken zirkulierende Version verworfen, in der behauptet wurde, der Lärm sei auf eine mutmaßliche Schießerei zurückzuführen.

Der Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, teilte mit, dass es keine Verletzungen, Schlagpatronen oder größere Beweise gab, die dies bestätigen.

Schließlich erklärten Oscar Montes de Oca, Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Quintana Roo und der GN, dass das Geräusch, das so viel Aufregung verursachte, der Fall von drei 50-Kilogramm-Anzeigen war, die versehentlich von einem Touristen abgeschossen wurden, der aus einer der Toiletten lief.

LESEN SIE WEITER