Elianis Garrido reagierte auf Kritik für sein Auftreten: „Ich mag mich immer mehr“

Heutzutage, obwohl dies nicht der Fall sein sollte, wird hier und da immer noch Kritik am Aussehen der Menschen gehört, unabhängig vom Medium oder Ort: Kritik wird bei der Arbeit, zu Hause, in der Schule, in den Medien und in sozialen Netzwerken gehört, und die Liste könnte weit verbreitet sein.

Wenn einige von ihnen speziell von Persönlichkeiten der nationalen Unterhaltungsindustrie sprechen, haben einige von ihnen bemerkt, dass sie sich über Kommentare dieses Stils in Bezug auf ihr Image ärgern, andere sprechen ihrem Publikum auch nachdenkliche Worte, um zu versuchen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Zum Beispiel legte Elianis Garrido das Thema auf den Tisch, um aus eigener Erfahrung zu sprechen.

Dann, letzten Sonntag, dem 27. März, veröffentlichte die Moderatorin auf ihrem Instagram ein Video, in dem sie eine Straße entlang geht, während die Bilder das Lied „Pasarela“ klingt, das Daddy Yankee 2012 veröffentlichte. Garrido hat sein Video nicht alleine veröffentlicht, er schrieb auch in der Bildunterschrift Folgendes:

„Es ist weder die Größe noch Ihre Größe noch der Look, den Sie tragen, noch die Funktionen oder das, was Sie aussagt! Heute bin ich mit vielen süßen Nachrichten aufgewacht und danke ihnen mit Liebe... aber auch mit vielen abwerfenden Kommentaren, getarnt als „konstruktive Kritik“ und unnötig wie: „Ich habe dich gestern gesehen, du bist zu dünn“, „Du bist besessen vom Fitnessstudio“, „Du verlierst deine Weiblichkeit“, „Wo ist der Körper, den du hattest “. Manche Leute wie sie haben mich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, denke ich, weil sie mein physisches Bild von der Reality-Show haben, die vor 10 Jahren passiert ist!“

Hier lohnt es sich, zwei Dinge zu klären: Erstens war die Schauspielerin auch beim Karneval in Barranquilla, die Veranstaltung findet am 26., 27., 28. und 29. März statt. Zweitens ist das Reality-Fernsehprogramm, auf das er sich bezieht, „Protagonistas de Nuestra Tele“ (2012), in dem er sich als Teilnehmer entwickelte.

Elianis Garrido kritisiert für sein Auftreten: „Jeden Tag mag ich mich mehr“. Foto: Instagram @elianisgarrido

Zurück zu dem von ihr veröffentlichten Text endeten die Worte der Barranquillera nicht mit dem, was bereits erwähnt wurde, da sie auch kommentierte, dass sie niemandem gefallen möchte und erkannte, wie zufrieden sie mit sich selbst ist.

„Ich bin seit langem den Wunsch los, Meinungen von außen zu befriedigen. Ich lebe mit Liebe, aus Liebe und ohne jemanden zu verletzen. Und ich mag es immer mehr. Es geht nicht einmal um das Ego, sondern darum, das, was ich fühle und woran ich glaube, vor dem zu priorisieren, was andere wollen, denen unser Leben nicht gehört. Es ist mein Körper, es sind meine Augenbrauen, es sind meine Haare, es ist mein Geschmack, es sind meine Entscheidungen, mein Raum, meine Handlungen, mein Leben.“

Auf der anderen Seite gibt es Luly Bossa aufgrund des gleichen Themas kolumbianischer Prominenter, die sich angesichts der vielfältigen Kommentare der Kritiker zur Verteidigung ihres Auftretens herausgestellt haben, auch an diesem Wochenende über ihre Cellulite und die Kritik sprach, die sie im Hinblick auf dass sie eine Frau ist, die trainiert.

