Ein Mitglied von Piso 21 bestätigte, dass er nach einem langen Prozess zum ersten Mal Vater sein wird: „Jede Anstrengung hat ihren Lohn“

Im Jahr 2022 gibt es mehrere kolumbianische Prominente, die als Eltern debütieren werden, darunter Camilo Echeverry, der Zählen Sie die Stunden, um Indigo sowie eines der Mitglieder der erfolgreichen Piso 21-Gruppe zu treffen.

Dies ist Pablo Mejía Bermudez, der die Feier des zweiten Jahrestages seiner Beziehung zur Schauspielerin und Model Stephania Stegman nutzte, um seinen Freunden und Anhängern mitzuteilen, dass sie zum ersten Mal Eltern sein werden.

Die Informationen wurden von beiden mit einem Instagram-Video veröffentlicht, in dem sie erwähnten, dass sie sich trotz ihres kurzen Engagements vor etwa einem Jahr für eine In-vitro-Fertilisationsbehandlung entschieden haben, um schwanger zu werden.

Später zeigten der Sänger von Piso 21 und seine Freundin die Details des gesamten Verfahrens, das ihnen die Möglichkeit gab, zum ersten Mal Eltern zu werden, da sie vom ersten Tag an alles aufzeichneten.

„Wenn Sie sich fragen, warum all diese Injektionen und warum wir so oft in die Klinik gegangen sind, liegt das daran, dass unsere Schwangerschaft nicht der ist, an die wir alle gewöhnt sind. Dort versetzt uns der Arzt zu unserem zukünftigen Baby (...) Jetzt ist es Zeit, 15 Tage zu warten und einen Test zu machen „, erklärte Pablo Mejía und zeigte den Befruchtungsprozess.

Dann machte Stephania Stegman den jeweiligen Schwangerschaftstest und ihre Reaktion darauf, dass sie Mutter sein wird, brachte mehr als einen Schrei. Dann war der junge Musiker an der Reihe, die Nachrichten zu hören, und auch er weinte vor Emotionen.

Darüber hinaus teilten sie eine der neuesten Ultraschalluntersuchungen der werdenden Mutter mit, obwohl sie nicht genau angaben, wie lange sie schwanger sind.

Pablo Mejia und seine Freundin waren der Kritik derer nicht fremd, die glauben, dass es keine gute Idee ist, in so kurzer Zeit eine Familie zu gründen. In diesem Video sind sie jedoch auch auf die Fragen eingegangen und deutlich gemacht, warum sie zusammen sind.

Es ist erwähnenswert, dass er, wie Stegman betonte, neben der Jury des „X Factor“ stand, als er dringend operiert wurde, nachdem bekannt wurde, dass der Sänger seine Kniekehlenarterie betroffen hatte, die sich in Richtung seines Knies befand, sodass er fast sein Bein amputiert hatte.