Die schockierenden Fotos einer Stadt, die sich von der Ukraine nach wochenlanger russischer Besetzung erholt

Die Leichen zweier russischer Soldaten liegen verlassen im Wald. Auf einem Panzer gestapelte ukrainische Streitkräfte zeigen Anzeichen eines Sieges. Betäubte Menschen stellen sich inmitten verkohlter Gebäude auf, um Hilfe zu suchen. Dies sind die Sehenswürdigkeiten einer ukrainischen Stadt, die zumindest vorerst die Kontrolle über die russischen Streitkräfte wiedererlangt hat.

In Trostyanets angekommen, kurz nachdem die ukrainischen Streitkräfte angekündigt hatten, dass die nordöstliche Stadt nahe der russischen Grenze nach wochenlanger russischer Besatzung wiederhergestellt worden war, sah The Associated Press am Montag eine zivile Landschaft, die den schlimmsten Teil des Krieges erlebt hat.

Das Krankenhaus wurde beschädigt, seine Fenster waren mit zerbrochenem Glas gezackt. Der Bahnhof war erschossen worden. Die Bewohner gingen vorsichtig und misstrauisch gegenüber den Minen. Sie fuhren mit dem Fahrrad an Kratern entlang des Weges vorbei und hinter den Ruinen der Häuser hinaus. Es ist noch nicht klar, wie viele Zivilisten gestorben sind.

Russische Panzer lagen verbrannt, verdreht, verlassen wie Soldaten im Wald. Einer der Soldaten hatte ein rotes Band um sein Bein. Der andere hatte einen Arm über dem Kopf, als würde er im Nachmittagslicht ein Nickerchen auf den Blättern machen. Ein ukrainischer Soldat beugte ihn mit dem Zeh.

Ein rotes „Z“ markierte einen russischen Lastwagen mit einer kaputten Windschutzscheibe in der Nähe von Kisten mit gestapelter Munition. Hunderte von Kisten, darunter einige mit Artilleriegeschossen, waren in der ganzen Stadt gestapelt. Neugierige Bewohner blickten in eine offene Schachtel mit Muscheln.

Es ist nicht klar, wohin die russischen Streitkräfte gegangen sind, unter welchen Umständen sie geflohen sind oder ob die Stadt in den kommenden Tagen frei von ihnen bleiben wird. Präsident Volodymir Zelensky betonte in seiner Abendrede, dass die Situation im Nordosten der Ukraine um Charkow, die nächste Großstadt und andere Gebiete weiterhin angespannt sei.

Die Rückkehr der Präsenz der ukrainischen Streitkräfte in Trostjanez ist jedoch eine Erleichterung für ein Land, das erwartet, dass sich einige russische Streitkräfte unter heftigem Widerstand zurückziehen werden.

Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter. Die USA sagten, Washington glaube, dass die Ukrainer Trostyanets wieder aufgenommen haben. Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Bewertungen der US-Geheimdienste zu besprechen. Die Armee sagte, dass die russischen Streitkräfte in der Nähe der Hauptstadt Kiew größtenteils in Verteidigungspositionen blieben und in anderen Teilen des Landes kaum Fortschritte machten.

Ende letzter Woche, als seine Streitkräfte in Teilen des Landes ins Stocken geraten waren, schien Russland seine Kriegsziele zu reduzieren und sagte, sein Hauptziel sei es, die Kontrolle über den Donbass im Osten zu erlangen.

In Trostyanets schienen einige Bewohner nach wochenlanger Besatzung und intensiven Kämpfen jeglichen Sinn für Normalität verloren zu haben.

„Ich persönlich habe nicht viel gesehen“, sagte ein Einwohner, Vitali Butski. Und doch trafen drei Raketen sein Haus. Viele Gebäude hinter dem Bahnhof seien beschädigt, sagte er.

Geschützt vor dem eisigen Wind wagten er und andere zu sehen, was zurückgelassen wurde.

Die nicht explodierte Munition bedeckte den Platz vor dem Bahnhof. Schützengräben und Bermen säumten den Platz als Zeichen dafür, dass die russischen Streitkräfte versuchten, ihre Position zu verteidigen. In einem Bunker unterhalb des Bahnhofs mit dicken Wänden und Türen waren die Räume mit Uniformen und Armeestiefeln ausgekleidet.

An den Wänden befanden sich patriotische Botschaften, die von Kindern auf Russisch signierte Zeichnungen enthielten, auf denen „Danke für den Frieden, Soldat“ stand. Ein anderes Zimmer war als Klinik genutzt worden, mit ungenutzten Tropfern und Schreibtischen, die in Betten umgewandelt wurden, obwohl es keine Blutspur gab.

In den Trümmern wurden Pakete mit russischen Lebensmittelrationen gesehen. Die Bewohner gaben jedoch an, dass die Soldaten immer noch Hunger hatten.

„Abends kamen sie zu uns, zu unseren Häusern und Kellern und stahlen unsere Gurken, Kartoffeln, Butter und Gurken“, sagte eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht nannte.

Er nannte die Russen „Orks“ oder goblinähnliche Kreaturen. Milizen aus den Regionen Donezk und Luhansk seien ebenfalls dort gewesen, sagte er. Die ganze Stadt war besetzt.

Jetzt gibt es für die Bewohner etwas Platz zum Atmen. Um Hilfe zu bitten, begrüßten sie die vorbeifahrenden ukrainischen Panzer.

„Wie Sie sehen können, gab es hier im letzten Monat Kämpfe. Projektile flogen und die Leute sagten, sie hätten Angst „, sagte Evgeni Kosin von den Rettungsdiensten. „Ihnen ging das Essen oder Wasser aus. Es herrschte eine schreckliche humanitäre Situation. Jetzt, wo es in den letzten drei Tagen keine Überführungen oder Bombenanschläge gab, wird es vielleicht besser.“

