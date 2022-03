Der Vater eines der mutmaßlichen Diebe, der in Barranquilla durch einen Taxifahrer gestorben ist, behauptet, es sei Mord und keine Selbstverteidigung gewesen

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass in der Stadt Barranquilla nach einem versuchten Raub eines Taxifahrers die beiden Räuber nach einem Kampf mit dem Fahrer getötet wurden. Die Nachrichten wirkten sich auf die Community aus, da die Warnungen aus Sicherheitsgründen erneut aktiviert wurden. Nach einigen Tagen ist jedoch eine neue Version von Ereignissen bekannt, die den Verlauf der Untersuchung ändern und der ersten Version des Fahrers widersprechen würde, die als Carlos Sánchez identifiziert wurde.

Die Aussage wurde von einem Verwandten eines der Opfer, Herrn Albert Coronado, Vater von Kevin Coronado Archibold, abgegeben, der behauptete, dass das Geschehen kein Raub, sondern ein Mord war, da der Taxifahrer und sein Sohn offenbar seit drei Jahren einen Streit hatten.

„Zuallererst ist es ein Problem, das seit drei Jahren im Olympischen Dorf besteht, und ich möchte, dass der Name Luis Jimenez nicht dazwischen gesagt wird, wen sie wie einen Kriminellen aussehen lassen wollen, und das ist nicht der Fall“, sagte Kevins Vater und fügte hinzu: „Es gab keinen Raub, wenn es einen gab direkter Angriff auf meinen Sohn wegen eines Problems, das er hat. Transzendenz von vor drei Jahren“.

Coronado stellte auch klar, dass es Inkonsistenzen gibt, da es an diesem Tag nicht nur die drei gab, den Taxifahrer, seinen Sohn und den Freund seines Sohnes, sondern es gab auch eine vierte Person, die schützen würde, weil er vorbestraft ist Luis Alberto Jiménez Gonzálex, der Typ, der begleitete seinen Sohn, war kein Krimineller, er verdiente sich den ersten Weg mit dem Verkauf von Schuhen.

„Sie trafen sich am Samstag mit seinem Bruder (namens Hector), den sein Vater nicht vor Gericht gestellt hat, der aber an dem Angriff teilgenommen hat. Es waren die beiden Brüder Hector und Carlos „, sagte er. „Er (der Vater) stellte Carlos vor, weil er Taxifahrer ist und es wie einen Raub aussehen lässt. Da er Polizist war, hatte er die Klugheit, den Bericht zu erfinden „, fragte er.

In diesem Zusammenhang forderte er die Behörden auf, andere Möglichkeiten und Zeugenaussagen zu untersuchen und zu berücksichtigen, da Wendy Jiménez, Schwester von Luis Alberto Jiménez Gonzáez, ebenfalls sprach und auf eine andere Version als die verwies, die an diesem Tag erzählt worden war.

„Mein Bruder war dort im Basar und sie warnten ihn irgendwie, dass der Pelao angekommen war (dass er Probleme mit ihm hatte), ein Streit bildete sich dort und er sagte ihm, geh da raus pelao, dass dies nicht bei dir ist, schieß, aber der Schuss nimmt ihn in die Brust, während der andere Junge rausläuft und er ihn jagt und schießt ihm drei Schüsse und geht auf der Straße liegen „, sagte die junge Frau und fügte hinzu: „Meinem Bruder wird geholfen und er gibt alles unter Drogen zurück und erledigt ihn mit einem Schuss in den Kopf.“





Die Wahrnehmung der Unsicherheit in Kolumbien nimmt weiter zu

Die jüngste Pulso Social Umfrage des National Administrative Department of Statistics (DANE) ergab, dass sich die Bürger in Kolumbien nach den im vergangenen Januar veröffentlichten Daten nicht sicher fühlen. 53,2% der Haushalte gaben an, sich nachts unsicher zu fühlen, und dass auch die Wahrnehmung von Unsicherheit der Bürger an diesem Tag, da die Zahl bereits 44,9% erreicht hat.





