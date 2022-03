Der Präsident von Cali bestreitet Dudamels angeblichen Rücktritt

Deportivo Cali feiert eine der schlimmsten Saisons seiner Geschichte in der lokalen Vermietung, wo es in der Dimayor Betplay League mit elf Punkten und negativen sieben Punkten in der Tordifferenz den 18. Platz belegt. Das Gemälde „Azucarero“ erzeugt eine gewisse Unsicherheit darüber, wie es im Conmebol Libertadores präsentiert wird.

Es sei daran erinnert, dass sich die Rivalen der kolumbianischen Teams letzte Woche im kontinentalen Wettbewerb getroffen haben, bei dem Cali zusammen mit Boca Juniors aus Argentinien, Korinther aus Brasilien und Always Ready aus Bolivien Teil der Gruppe E sein wird.

Das Pokaldebüt wird am 5. April gegen die Auslosung „Xeneize“ unter lokalen Bedingungen stattfinden, und es gibt mehr Zweifel als Gewissheiten an diesem Deportivo Cali, der nicht einmal der Schatten der Mannschaft ist, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 Meister wurde.

Darüber hinaus sind viele Versionen über die Kontinuität des venezolanischen Trainers Rafael Dudamel verwoben, der keine Rückkehr zur beklagenswerten Situation des elften Caleño in der Liga gefunden hat.

Am vergangenen Sonntag atmete der kolumbianische Meister durch, nachdem er in Palmaseca zum 13. Date von Liga Betplay DiMayor Cortuluá 2:1 mit Ergebnissen von Yony Gonzáez und Jhon Vasquez geschlagen hatte, während Luis Carlos Ruíz für das Team „Corazón del Valle“ traf.

Es gab jedoch Gerüchte, dass der ehemalige Trainer der Universidad de Chile trotz des Triumphes seines letzten Auftritts zurückgetreten war.

Aus diesem Grund musste Marco Caicedo, Präsident der Institution, diese Versionen einholen, indem er den angeblichen Rücktritt des venezolanischen Steuermanns während eines Interviews mit Antena 2 in Cali rundweg ablehnte.

Ebenso beschuldigte der Chef von Superdepor soziale Netzwerke, als er versicherte, dass die Menschen von den gefälschten Nachrichten, die ständig in diesen Medien verbreitet werden, mitgerissen werden.

Letzte Woche sagte der Journalist Carlos Antonio Véez in seiner Kolumne Palabras Bürgermeister von Antena 2, dass der wahre Grund, warum Calis Manager nicht auf Dudamels Dienste verzichtet haben, in den hohen Kosten ihrer Entschädigung liegen.

Vorerst wird Rafael Dudamels Zyklus in Deportivo Cali fortgesetzt und er muss sich an diesem Freitag seiner nächsten Ligaprüfung stellen, wenn er Equidad Seguros im Techo-Stadion für Date 14 der Dimayor Betplay League besucht.

