CNDH gab im Fall von José Manuel Del Río Virgen eine Empfehlung ab: Es bestätigte seine willkürliche Inhaftierung

Die Nationale Menschenrechtskommission (CNDH) gab dem Büro des Generalstaatsanwalts des Staates Veracruz (FGEV) eine Empfehlung zum Fall des ehemaligen technischen Sekretärs des Senats der Republik, José Manuel Del Río Virgen, ab, als sie dokumentierte, dass dort waren in seinem Fall verschiedene Unregelmäßigkeiten wie willkürliche Inhaftierung, unrechtmäßige Anrechnung von Tatsachen sowie Verstöße gegen das ordnungsgemäße Verfahren und die Sorgfaltspflicht.

„Der CNDH dokumentierte, dass Del Rio Virgen am 22. Dezember in Veracruz von einer Gruppe von acht Personen festgenommen wurde, die Langwaffen auf das Fahrzeug richteten und ihn nicht rechtzeitig über den Grund seiner Verhaftung informierten. Außerdem wurden sie von Tuxtepec, Oaxaca, aus beobachtet, wo er spazieren gegangen war mit seiner Familie „, sagte er. der Körper unter der Leitung von Rosario Piedra Ibarra.

Er betonte, dass der Aufsichtsrichter Francisco Reyes Contreras ihn am Wahltag am 6. Juni 2021 mit dem Prozess wegen Mordes an René Tovar, dem Bürgermeisterkandidaten von Cazones de Herrera, in Verbindung gebracht habe, aber der CNDH akkreditierte, dass die lokale Justizbehörde berichtete, dass der Haftbefehl danach beantragt wurde Die vom 19. Juni bis 9. Dezember 2021 durchgeführten Ermittlungen lieferten „neue Beweise“ gegen ihn für eine wahrscheinliche Beteiligung an dem Mord.

Das CNDH (Foto: Archiv)

Der CNDH betonte, dass diese „neuen Beweismittel“ nur Erweiterungen von Zeugenaussagen seien, die am 20. Oktober 2021 abgegeben wurden, aber zwischen dem Datum dieser Aussagen und dem Antrag auf Erteilung des Haftbefehls wurde Del Rio Virgen nicht vorgeladen.

Er betonte, dass die staatlichen Behörden keine objektive Bewertung der mutmaßlichen Beweise vorgenommen hätten. „Zu keinem Zeitpunkt kommt es zu einer Beteiligung von José Manuel del Río Virgen an der Begehung eines Verbrechens, was zu einer eklatanten falschen Zuordnung von Fakten führt“.

„Ihre Aktion verletzte das Recht auf Zugang zur Justiz in ihrer Art der Justiz, indem sie eine schlechte Bewertung der Beweise vornahm, die Wahrheit der Fakten verwarf und versuchte, eine parallele Variante der Realität zu schaffen, indem sie ihre Befugnisse missbrauchte und Macht ausübte“, betonte die Rechtsbehörde Menschen.

Die Kommission hob auch die Verletzung der Menschenrechte von Personen hervor, die mit Del Rio Virgen reisen, einschließlich eines Minderjährigen, der ebenfalls eine Entschädigung für den Schaden verlangt.

Foto: Facebook/José Manuel del Rio

Aus diesem Grund fordert der CNDH in seiner an die Staatsanwaltschaft von Veracruz und ihren Leiter, Verónica Hernández Giadáns, gerichteten Empfehlung, den Schaden an José Manuel del Río Virgen und denjenigen, die seine willkürliche Inhaftierung miterlebt und erlitten haben, mit einer fairen und angemessenen Entschädigung zu reparieren , daher müssen sie im staatlichen Opferregister eingetragen sein.

Am 11. März feierte Ricardo Monreal, der Präsident des Politischen Koordinierungsausschusses (Jucopo) des Senats und Vorsitzender der Morena-Bank im Oberhaus, Ricardo Monreal, den Schutz, den sein Berater José Manuel del Río erhielt, da - er versicherte - es wurde „bestätigt“, dass es eine“ Machenschaft eines Verbrechens „seitens der Regierung von Veracruz, die Cuitláhuac García leitet, der ebenfalls von Morena ausgeht.

„Es ist bedauerlich und schmerzhaft, dass die Staatsanwaltschaft ihre Energie und ihre institutionellen Bemühungen zu fragwürdigen Zwecken auf die Machenschaft von Verbrechen konzentriert“, sagte Monreal Ávila in einer Position.

Ricardo Monreal wies darauf hin, dass die FGE von Veracruz im Fall von José Manuel del Río Virgen unter dem Motto arbeitet (Foto: Reuters)

Der Fall hat die mexikanische Politik seit Ende Dezember erschüttert, als die Staatsanwaltschaft von Veracruz die Verhaftung von José Manuel Del Rio, ehemaliger stellvertretender und derzeitiger technischer Sekretär von Jucopo, wegen des Mordes an Remigio René Tovar, Kandidat im Jahr 2021 für den Bürgermeister der Gemeinde Cazones de Herrera von die Movimiento Ciudadano (MC) -Partei.

Während ein Teil von Morena, der Partei von Präsident Andrés Manuel López Obrador, die Argumente von Ricardo Monreal unterstützte, der 2024 als Präsident kandidieren will, unterstützte eine andere Fraktion Cuitlahuac Garcia, darunter Claudia Sheinbaum, Regierungschef von Mexiko-Stadt und auch Präsidentschaftsmitglied.

