Chile wird am letzten Tag der südamerikanischen Qualifikationsspiele nach dem Wunder gegen Uruguay suchen: Zeit, Fernsehen und Formationen

Die chilenische Nationalmannschaft wird an diesem Dienstag im Finale gegen Uruguay ein Spiel mit Aroma bestreiten. La Roja braucht ein wahres Wunder, um die Repechagezone zu erreichen und um eines der letzten Tickets für die Weltmeisterschaft zu spielen. Vor ihnen werden sie jedoch ein uruguayisches Team haben, das es ihnen nicht leicht machen wird.

Die 4:0 -Route, die Brasilien ihm am Donnerstag im Maracaná-Stadion gab, ließ ihre Stimmung auf dem Boden, aber das Team von Martin Lasarte klammert sich jetzt an ihre Geschichte, um die Hoffnung aufrechtzuerhalten, in Katar zu spielen und ihre zweite Weltmeisterschaft in Folge nicht im Fernsehen zu sehen.

„Dieses Team hat viele Schwierigkeiten überwunden und ich denke, dies wird keine Ausnahme sein“, sagte Ronnie Fernández, der junge Stürmer der Universität von Chile, gegenüber der Presse.

Es sei daran erinnert, dass die Chilenen zusätzlich zu dem Ergebnis im Stadion San Carlos de Apoquindo damit rechnen müssen, dass weder Kolumbien noch Peru - die ebenfalls die Wiederholung anstreben - ihre Duelle gewinnen werden. Peru spielt in Lima gegen Paraguay, während Kolumbien gegen Venezuela, den absoluten Finalisten der Qualifikation, ausspielt.

Trainer Martín Lasarte appelliert an die Geschichte eines Teams, dessen Spielerbasis, die sogenannte Goldene Generation, Chile zwei seiner größten sportlichen Siege beschert hat: die Copa America 2015 in Santiago und die Centennial ein Jahr später in den Vereinigten Staaten.

Die gute Nachricht für die Chilenen ist, dass der Stürmer Ben Brereton, der verletzungsbedingt nicht gegen Brasilien spielte, körperliche Arbeit auf Augenhöhe mit dem Kader geleistet hat und in der Lage sein könnte, das letzte KO-Spiel zu spielen.

Geboren in England, wo er das Blackburn Rovers-Trikot verteidigt, war er die Offenbarung des chilenischen Teams. Ohne einen Tropfen Spanisch zu sprechen, hat die Zuneigung, die dem chilenischen Hemd und seiner Leistung in Schlüsselmomenten entgegengebracht wurde, es zu einem der Favoriten der Fans gemacht, die ihm den Spitznamen Super Ben gaben.

La Celeste seinerseits erlitt ein spürbares Tief. Trainer Diego Alonso verlor im Spiel gegen die Chilenen gegen Facundo Pellistri, den jungen 20-jährigen Stürmer, der wegen der Ansammlung gelber Karten suspendiert wurde.

Uruguay, das bereits sein Ticket nach Katar abgeholt hat, nachdem es am vergangenen Donnerstag in Montevideo gegen Peru 1:0 geschlagen hatte, wird versuchen, das Unentschieden mit einem neuen Sieg zu beenden, der dem Kader, der sich in den letzten Spielen erholen konnte, Sicherheit gibt.

MÖGLICHE FORMATIONEN

Chile: Brayan Cortez, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Diaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aranguiz - Alexis Sanchez und Eduardo Vargas

Uruguay: Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godin, José Maria Gimenez, Mathias Olivera, Damian Suarez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suarez und Darwin Nunez.





UHRZEIT: 23:30 GMT (20:30 ARG-URU-CHI/ 19:30 VEN-PAR-BOL/ 18:30 COL-PER-ECU-MEX)

Fernseher: TYC Sports 2

SCHIEDSRICHTER: Patricio Loustau (ARG)

STADION: Stadion San Carlos de Apoquindo

POSITIONEN:





