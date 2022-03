Brozo ironisierte nach dem Ausscheiden von Alejandra Cuevas aus Santa Martha über Gertz Manero: „Bewerben Sie sich um einen Job“

Getreu seinem Stil ironisierte Brozo - die Figur des Schauspielers Victor Trujillo - über die Situation, in der der Chef von die Generalstaatsanwaltschaft der Republik (FGR), Alejandro Gertz Manero, woraufhin der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) die sofortige Freilassung von Alejandra Cuevas Morán.

Über seinen offiziellen Twitter-Account versicherte der Komiker, dass sich der ehemalige Sekretär für öffentliche Sicherheit während der sechsjährigen Amtszeit von Vicente Fox nach allem, was an diesem Montag, dem 28. März, passiert ist, um eine Anstellung bewerben werde, „auch wenn er ein Intellektueller ist“.

„Alejandro 'G' bewirbt sich um eine Stelle. Obwohl es intellektuell ist „, waren die Worte, die Trujillo in seinen sozialen Netzwerken verwendete, die von einem Bild des Staatsanwalts begleitet wurden.

Brozo twitterte nach der Veröffentlichung von Alejandra Cuevas (Foto: Twitter/ @brozoxmiswebs)

Er war jedoch nicht der einzige Charakter, der über den Fall entschied, da der ehemalige Leiter des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit (GfbV), Javier Lozano Alarcón, ebenfalls in Frage stellte, ob das oberste Gericht die Entscheidung, die an diesem Montag in der Obersten Kammer getroffen wurde, nur langsam traf.

Wie der Komiker erkannte das Mitglied der National Action Party (PAN) die Arbeit der Minister an; er wies jedoch darauf hin, dass einige der Anwesenden Gertz Manero, den er als nicht darstellbaren Charakter bezeichnete, einen „persönlichen Gefallen“ taten.

Er wies auch darauf hin, dass die heute gegebene Resolution zugunsten des Angeklagten eher auf familiären und sozialen Druck als auf die „Verurteilung“ zurückzuführen sei, Präzedenzfälle in der Rechtspflege des Landes zu setzen.

„Gut gemacht. Ich erkenne sie, aber sie wussten, da @ArturoZaldivarL @SCJN den Fall angezogen hat, dass er dem nicht vorstellbaren Leiter von @FGRMexico Gertz Manero einen PERSÖNLICHEN Gefallen tat. Der familiäre und soziale Druck war mehr als die Verurteilung, vor diesem Gericht Gerechtigkeit zu üben „, schrieb der ehemalige Beamte.

Javier Lozano sprach über das einfache und einfache Amparo (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

Nach der Erörterung und Entscheidung des Gerichts verließ Alejandra Cuevas jedoch das Gefängnis Santa Martha Acatitla und erlangte ihre Freiheit zurück, nachdem Alejandra Gertz Manero beschuldigt wurde, am Tod ihres Bruders Federico teilgenommen zu haben, für den sie angeblich beschuldigt wurde Mord durch Unterlassung, ein Verbrechen, das heute Nachmittag argumentiert wurde, gibt es nicht.

Bei seiner Abreise hörte Cuevas Morán den dort anwesenden Medien zu und dankte allen Menschen, die ihm geholfen haben, aus dem Gefängnis zu kommen; sowie den Ministern des SCJN, die am Montag, dem 28. März, für seine Freiheit gestimmt hatten. Er behauptete jedoch, dass der Dank nicht von der Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJ-CDMX) verlängert werde, obwohl er das Thema nicht weiter erläuterte.

In der Zwischenzeit versicherte die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt, dass sie eine „gründliche Analyse“ der Aktionen der Öffentlichkeit durchführen werde Bedienstete angesichts der Inhaftierung ungerechtfertigt von Frauen. In einer in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung wies er auch darauf hin, dass „es autonom ist, persönlichen Interessen nicht gehorcht, keine Schuldigen oder Verbrechen herstellt oder Vereinbarungen außerhalb des Gesetzes erzielt“, sagte er.

Die Agentur drückte ihren breiten Respekt für die Abwicklung des SCJN aus und stellte außerdem sicher, dass alle von ihnen durchgeführten Maßnahmen von den hohen Behörden der Justiz überprüft werden, die die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen gebilligt haben.

