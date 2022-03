Alle Lollapalooza Argentina 2022 Shows können jetzt auf Anfrage genossen werden

Internationale Persönlichkeiten wie Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes und Doja Cat mischten sich mit aufstrebenden Künstlern und lokalen Referenzen wie Duki, Babasónicos, Bizarrap und Nicki Nicole bei der lang erwarteten Rückkehr von Lollapalooza Argentina. Das Festival fand 300.000 an 3 Tagen auf der Pferderennbahn San Isidro statt, wurde von mehr als 1 Million Menschen live durch Flow verfolgt und hinterließ unvergessliche Shows.

Der Höhepunkt der Eröffnung war Cyrus. Die ehemalige Hannah Montana hatte Argentinien vor 11 Jahren in ihren Teenagertagen besucht, nach ihrer Rebellion nach Disney im Jahr 2014, und jetzt kehrte sie in ihrer besten Version zurück: als Rockstar geweiht. Miley trug ihre kraftvolle Stimme und überwältigende Präsenz mit den Gitarren-Tracks auf ihrem Album Plastic Hearts, einem Cover von Blondies „Heart of Glass“, Zitaten zu Pixies und sogar verzerrten Versionen von Songs aus ihren frühen Tagen wie „7 Things“ und „Fly on The Wall“. Eine Anspielung auf das Publikum, das mit ihr aufgewachsen ist.

Miley Cyrus (Kredit: Fließpresse)

Ein anderer, der auf das rockige Herz der Öffentlichkeit setzte, war Bizarrap. Der meistgehörte argentinische Produzent auf Spotify schloss den ersten Tag mit einem DJ-Set ab, das Elektronik und die Hits seiner erfolgreichen BZRP-Sessions mischte, wie die von Dillom und L-Gent (die darüber hinaus herausragende Shows des Festivals selbst hatten). Er war ernsthaft überrascht, als er Gaspar Benegas, Gitarrist von Indio Solaris Band The Fundamentalists of Air Conditioning, auf die Bühne einlud. Mit der Ankunft des Indianers brachte Biza „Jijiji“ zur Pferderennbahn und gab seinen Fans das Beste an die Erfahrung eines Ricotero-Pogos.

Am zweiten Tag des Festivals hatte er das Vertrauen der New Yorker Ikonen von The Strokes. Als eine der einflussreichsten Bands der letzten 20 Jahre hat sie nicht viel zu beweisen, doch sie hat ihre Verbindung zur argentinischen Öffentlichkeit bewiesen, indem sie mitten in „Razorblade“ eine Cumbia machte. Bei ihrem vierten Besuch in Argentinien konzentrierte sich das Quintett auf die Songs von The New Abnormal, ihrem neuesten Album, und ließ sich mit Songs wie „You're So Right“ und „Electriciscape“, die seit Jahren nicht mehr live gespielt wurden, aus dem Libretto entlassen werden.

(Gutschrift: Flow Press)

Wenn es eine Show gab, die mit den aktuellen Charts abgestimmt war, war es die von Doja Cat. Die kalifornische Künstlerin, eine faire Mischung aus Popstar und Rapper, debütierte in Argentinien zu Pferd der Hits, mit denen Tik Tok viralisiert hat, wie „Woman“, „Streets“ und das unausweichliche „Say So“. Mit intensiver Choreografie, aber auch mit einer engen Band, gab Doja einem anderen Date, das von einer neuen Generation von Frauenpower geprägt war, den letzten Schliff. Stunden zuvor an diesem Tag dominierte Nicki Nicole die Bühne mit Hits wie „Colocao“ und „Wapo Traketero“ und lud Emiliano Brancciari von No Te Va Gustar ein, gemeinsam die Zusammenarbeit zu spielen, die ihnen eine Nominierung für den besten Rocksong bei den Latin Grammys einbrachte: „Venganza“.

Nicky Nicole (Kredit: Fließpresse)

Foo Fighters schloss das Festival erwartungsgemäß am dritten Tag mit einer Show voller Klassiker ab: „Times Like These“, „The Pretender“, „Learn to Fly“. Aber sie hatten weitere Überraschungen vorbereitet. Im Durchschnitt ging der Schlagzeuger Taylor Hawkins nach vorne, um zu singen, Sänger Dave Grohl kehrte wie in seinen Nirvana-Tagen zu Essstäbchen zurück und die Band spielte Queens „Somebody to Love“.

Foo-Fighters (Kredit: Flow Press)

Das Rezital wurde mit weiteren Hits fortgesetzt („All My Life“, „Run“, „Wheels“, „Best of You“), bis eine neue Wendung kam, die nur die aufmerksamsten kommen sahen (die Trommeltrommel hatte die Aufschrift „Foo's Addiction“): Der Mitbegründer des Festivals, Perry Farrell, sang „Been Caught Stealin“ von Jane's Addiction. Eine Kreuzung für die Geschichte.

Alle Shows des Festivals können jetzt auf Abruf auf Flow angesehen werden.