Zwei gefolterte Leichen wurden in Celaya mit Drogenbotschaft verlassen: „Halte es sauber“

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

Die Leichen von zwei Männern wurden an diesem Montagmorgen, dem 28. März, in der Gemeinde La Cruz in Celaya, Guanajuato, gefunden; beide zeigten offensichtliche Anzeichen von Gewalt und wurden von einer Botschaft begleitet, die vermutlich von Mitgliedern des organisierten Verbrechens geschrieben wurde.

„Das ist mir passiert, weil ich gespielt habe, als ich zusah, wie ich herumlief, Weiß verkaufte und die Pu**Deras des dünnen Hundes** beschönigte, Unschuldige tötete, die dem sauberen Pu** folgen. Kunst: MV. C.S.R.L. (sic) „, wurde in der Nachricht gelesen, die auf einen Karton geschrieben und neben den Leichen aufgegeben wurde.

Es wird vermutet, dass die Nachricht von Mitgliedern des Santa Rosa de Lima Kartells aufgrund des in der Nachricht enthaltenen Akronyms C.S.R.L. geschrieben wurde; und inoffiziellen Informationen zufolge handelt es sich bei den Hinrichteten um Mitglieder des Jalisco New Generation Cartel (CJNG), die an der Beerdigung von Los teilgenommen hatten Chuparrecios hielt das Wochenende in der Gemeinde Juan Martín, Guanajuato, ab.

Gegen 8 Uhr morgens warnte ein anonymer Anruf beim Notrufsystem 911 auf das Vorhandensein von zwei Leichen in der Nähe einer Autowaschanlage in der Gemeinde La Cruz, Celaya. Danach zogen kommunale Sicherheitselemente auf die Baustelle, um den Standort zu überprüfen und später die Entdeckung beider Stellen zu bestätigen.

Nachdem die uniformierten Männer beide Leichen zwischen den Unkräutern zwischen den Räumlichkeiten der Einrichtung und dem Metallgitter, das das Land begrenzt, platziert hatten, benachrichtigten sie das Personal des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Guanajuato (FGE), einer Einheit, die Ermittlungspersonal und Experten mobilisierte Ort, um das erste Verfahren für den Fall durchzuführen.

Beide Körper hatten große Blutflecken auf ihrer Kleidung und ihre Köpfe waren mit Klebeband bedeckt, und sie hatten Schläge auf ihren ganzen Körper und Schusswunden, von denen angenommen wird, dass sie ihr Leben beendet haben.

Am 22. März gegen 23 Uhr wurde südlich von Celaya ein Van mit sieben verbrannten Leichen gefunden, Opfer, die später als Mitglieder der Musikband Los Chuparrecio identifiziert wurden, die ursprünglich aus der Stadt Juan Martín in der Nähe der Hauptstadt Guanajuato stammte.

Die sieben Musiker, darunter ein Minderjähriger unter 15 Jahren, hatten ein Theaterstück in der Stadt Rancho Seco besucht, bei dem ihre Verwandten nicht mehr mit einem der Mitglieder der Band kommunizieren konnten, und reichten daher eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft ein.

Später bestätigten die Behörden von Guanajuato, dass die sieben Leichen den verschwundenen Musikern gehörten. Daher wurden sie ihren Familien übergeben und am vergangenen Samstag, dem 26. März, in San Martín, ihrem Herkunftsort, verschleiert.

Archivfoto von Mitgliedern der Nationalgarde, die das Gebiet bewachen, in dem neun Menschen in der Gemeinde Celaya im Bundesstaat Guanajuato (Mexiko) angegriffen wurden. EFE/ Stern

Am 1. März veröffentlichte die CJNG über soziale Medien ein Video, in dem sie die Staatsanwaltschaft von Guanajuato bedrohten und sie beschuldigten, Verbrechen gegen Zivilisten angegriffen und hergestellt zu haben, da sie behaupteten, das Kartell sei ein „formelles Unternehmen“ und befasse sich nicht mit Erpressung oder Entführung.

Die staatlichen Behörden hatten festgestellt, dass die CJNG im Februar wahrscheinlich für die Entführung einer Gruppe von Bergarbeitern verantwortlich war, denen ihre Freiheit entzogen wurde und die später von der Staatsanwaltschaft freigelassen wurden.

„Und Sie wissen, dass der gesamte Bundesstaat Guanajuato Herrn 'Mencho' besitzt und ihm gehört. Lassen Sie es Ihnen klar sein, dass wir die Minenarbeiter nicht entführt haben, Pu-Spiele; das war nicht so, wie Sie es sagen. Sie haben sie nicht gerettet, sie sind mit eigenen Füßen zu ihren Häusern gekommen und wurden nie um Geld gebeten, noch wurde es entführt „, hörte das Video.

