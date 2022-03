Warum heißt es, Emilio „El Indio“ Fernández habe die Oscar-Statuette inspiriert?

Während der Oscar-Verleihung 2022 wurden alle Emotionen erlebt: Freude, Wut, Traurigkeit, Melancholie usw. Es gab auch unvergessliche Momente und einige Erinnerungen, die sich für einige Zuschauer als interessante Fakten und Mythen herausstellten.

Einer von ihnen wurde vom kolumbianischen Schauspieler John Leguizamo erwähnt, der Brunos Charakter im Film Encanto seine Stimme verlieh und sich an die Geschichte erinnerte, die erzählt, wie Emilio war El Indio Fernández, ein großartiger mexikanischer Schauspieler und Regisseur, war die Inspiration für die Statuette den Gewinnern präsentiert.

Bevor er den Akt des Liedes „No talk about Bruno“ vorstellte, sagte er: „Die Gewinner werden 15 Zentimeter Mexiko zu Hause haben“, als Hinweis auf diesen Mythos, der seit Jahrzehnten im Mund der Gilde und der Zuschauer gehalten wird.

„El Indio“ Fernández war international für seine Arbeit anerkannt, weshalb er seit 1920 mehrere Jahre in Hollywood verbrachte, um diese Erfahrung zu sammeln und auf einer der wichtigsten Bühnen des Weltkinos Spuren zu hinterlassen.

Dolores del Río hätte „Indio“ Fernández als Model vorgeschlagen (Foto: Twitter @CinetecaMexico)

Dank dieses Aufenthalts und ihrer Freundschaft mit Dolores del Río begannen Gerüchte über die Inspiration für die goldene Statuette, als die Schauspielerin mit Cedric Gibbons, einem der Gründer der Akademie für Kinematographische Künste und Wissenschaften, verheiratet war, der 1928 für die Gestaltung des Preises verantwortlich war.

Als sie es tat, heißt es, dass zu gegebener Zeit ein Modell benötigt wurde, also stellte der Mexikaner Fernández vor, der angeblich akzeptierte, sich auszog und ein Schlüsselelement bei der Bildung dieser Anerkennung war.

Trotz der Tatsache, dass das mexikanische und lateinamerikanische Publikum sehr stolz darauf war zu wissen, dass einer der bekanntesten Schauspieler einen so großen Beitrag für die USA und die Welt geleistet hat. Kino, Academia bestritt die Version.

„Eine stilisierte Figur eines Ritters mit einem Kreuzritterschwert auf einer Filmrolle mit fünf Radios, die die fünf ursprünglichen Zweige der Akademie darstellen (Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Techniker und Schriftsteller). Während des Designprozesses wurde kein Modell verwendet „, stellten sie auf der offiziellen Website.

Sicherlich waren die Herzen vieler beim Lesen dieser Beschreibung gebrochen, aber die Geschichte wird für immer in den Aufzeichnungen der Zeremonien nach dem 27. März sowie in den Erinnerungen der Menschen bleiben, die immer die Version unterstützen werden, dass „El Indio“ Fernández das wahre Modell der Statuette war.

Eugenio Derbez gewann den Best Film Award für seine Rolle in „CODA“ (Foto: Reuters/Mike Blake)

Ein Mexikaner, der auch bei diesen 94. Oscar Awards auffiel, war E ugenio Derbez, der für seine Teilnahme am Film CODA den Preis für den besten Film gewann. Aus sozialen Netzwerken nahm er die Klatschen und die Anerkennung der Zuschauer und beschloss, es auf Distanz mit den Mexikanern zu feiern.

In seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte er mitten in der Feier seines Triumphes bei den Oscar Awards 2022 eine aufregende Botschaft. Sichtbar zufrieden mit dem Sieg lud er das Video des Augenblicks in soziale Netzwerke hoch, als Lady Gaga und Liza Minelli die Kategorie des besten Films präsentierten, der nach dem Öffnen des Umschlags enthüllte, dass es nichts weniger als CODA war, der Film, an dem er teilnahm.

„Lang lebe Mexiko!!! , heute Abend war der Gewinner Aufnahme. Es lebe die Kunst des Kinos. CODA hat gezeigt, dass man auch ohne große Namen oder Budget immer Geschichte schreiben kann, aber sein ganzes Herz hineinlegt „, schrieb er in der nächsten Veröffentlichung.

