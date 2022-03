Warum Deportivo Cali River Plate gegen die FIFA verklagte

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Nach einer Reihe schlechter Ergebnisse gewann Deportivo Cali zum 13. Tag der BetPlay League einen weiteren Sieg gegen Cortuluá. Das „Verdiblanco“ -Team gewann im Palmaseca-Stadion mit 2:1: 1 dank der Ergebnisse von Kevin Velasco (9 ′) und Yony Gonzálex (53 ′); bei seinem Besuch wurde Luis Carlos Ruiz (86 ′), einer der Torschützen der Meisterschaft mit sieben Toren, auf den Besuch reduziert.

Mit diesem Ergebnis konnten diejenigen unter der Führung von Trainer Rafael Dudamel die letzte Position verlassen und sich nun in der Meisterschaft auf Platz 18 begeben. Obwohl die Qualifikation für die Achtergruppe kompliziert erscheint, hofft Cali weiterhin, die Geschichte mit einer Serie von mehreren Siegen in Folge umzukehren.

Der Mangel an Ergebnissen des „Zucker“ -Pakets muss jedoch durch ein anderes Problem verschärft werden, jedoch auf gerichtlicher Ebene. Marco Caicedo, Präsident der Institution, bestätigte diesen Montag in einem Interview mit der Zeitung Olé, dass er eine Klage gegen River Plate wegen Nichteinhaltung des argentinischen Flyers Agustín Palavecino eingereicht habe, der im Februar das Gemälde „Millionario“ unterschrieb 2021.

Marco Caicedo, Präsident von Deportivo Cali.

Das Chaos ist das nächste Mal. Nach Angaben von Olé erwarb River Palavecino im vergangenen Jahr gegen 1,8 Millionen Dollar, was 35 Prozent seines Passes entspricht. In den Verhandlungen wurde jedoch eine Kaufverpflichtung für weitere 30% des Spielers festgelegt, wenn er in der Hälfte der Spiele der argentinischen Mannschaft spielte. Diese Bedingung wurde am 7. November beim 5:0 -Sieg gegen Patrontato zum 20. Datum der Argentine Professional League 2021 erfüllt.

Daher war River verpflichtet, für diesen verbleibenden Prozentsatz zusätzliche 1,7 Millionen US-Dollar an Cali zu zahlen. Caicedo gab jedoch an, dass diese Zahlung noch nicht geleistet wurde, da die Frist bis Dezember lief.

„Wir haben es mit allen freundlichen Mitteln versucht, da gute Beziehungen zwischen den Vereinen bestehen, bis sie nicht mehr geantwortet haben und wir die Klage bei der FIFA einreichen mussten. Wir hatten Geduld, bis sie nicht mehr auf uns reagierten und wir keine Ressourcen mehr hatten „, sagte der Leiter von Cali.

„Wir wissen zu 100%, dass wir das rechtliche Wort mit all der Wahrheit, dem Unterhalt und den unterstützenden Unterlagen haben“, fügte der Präsident der Gruppe 'Azucarero' hinzu, der mit der Aussage schloss, dass er als letztes Mittel zum Leitungsgremium des Fußballs gehen müsse.

Nach den in Olé veröffentlichten Informationen ist River dieses Gerichtsverfahren noch nicht bekannt und sie argumentieren, dass die Zahlungsverzögerungen durch Blockaden in Argentinien für den Abfluss großer Dollarbeträge verursacht wurden.

Zusammen mit den beiden vereinbarten Raten würde River Plate Cali 3,5 Millionen Dollar für den Pass von Agustín Palavecino zahlen. Foto: Reuters/Alejandro Pagni

Palavecino verließ Deportivo Cali als seinen wertvollsten Spieler, da er zu dieser Zeit laut dem Fachportal Transfermarkt einen Wert von rund 1,8 Millionen Euro hatte. Und seit seiner Ankunft in River Plate ist sein Marktwert weiter in die Höhe geschossen, da dieselbe Website ihn derzeit auf sechs Millionen schätzt.

Unter der Leitung von Trainer Marcelo Gallardo war das argentinische Lenkrad in den meisten Spielen der Protagonist. Allein im Jahr 2021 spielte Palavecino 45 Spiele zwischen Liga-, Pokal- und internationalen Turnieren und erzielte zusätzlich fünf Tore.

Anfang dieser Saison hatte der 25-jährige Mittelfeldspieler eine Verletzung des linken Knies, die ihn zwang, die ersten Spiele zu verpassen. Von den sieben Terminen, die River im League Cup gespielt hat, war dieser in vier Spielen erhältlich, und nur einer war ein Starter.

