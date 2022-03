Sebastián Lizarzaburu bezieht sich auf eine Party mit Andrea San Martín, bei der sie am Ende Anittas Schritt macht: „Es war unser kleines Fest, seit wir Eltern waren“

Dieses Wochenende machten Sebatián Lizarzaburu und Andrea San Martín Neuigkeiten, nachdem sie bei einem Treffen erwischt wurden, bei dem das Model dies nicht tat trinke einfach Alkohol aus ihrem Bauch seines Partners, aber er versuchte auch, Anittas Schritt zu machen. Obwohl es wahr ist, wiesen viele darauf hin, dass nur wenige Eltern Spaß haben, andere fragten, wo sich die Kleinen zu dieser Zeit befanden. Deshalb zögerte das Model nicht, sein „kleines großes Spiel“ zu kommentieren.

In einer ausführlichen Botschaft stellte der ehemalige Reality-Junge klar, dass er nach einigen Tagen, in denen er Schwierigkeiten hatte, weiterzukommen, zusammen mit Andrea San Martín verdient hatte, auszugehen und sich zu entspannen.

„Alle, die mir folgen, wissen genau, wie ich jeden Tag das „M“ in der Chamba, im Fitnessstudio, zu Hause bekomme, um anderen zu helfen, Geld zu verdienen, sich weiterzubilden, uns zu motivieren, ihnen Disziplin beizubringen, ihnen Organisation und Ausdauer beizubringen. Und sie wissen alles, was ich in der vergangenen Woche in den Mitarbeitern erreicht habe, und deshalb habe ich gefeiert, wie ich das machen musste „, begann Lizarzaburu.

Zu dieser Veröffentlichung fügte er ein Foto bei, auf dem er neben der Mutter seiner Tochter im Pool zu sehen ist. „Und das Foto ist buchstäblich unserem ersten Ausflug und unserer „kleinen großen Party“ gewidmet, die wir seit unserer Elternschaft hatten „, sagte der junge Mann.

Sebastian Lizarzaburu gibt Einzelheiten zu seiner Abreise mit Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

SIE HABEN IHRE TOCHTER NICHT VERNACHLÄSSIGT

Lizarzaburu stellte auch klar, dass sie zu keinem Zeitpunkt Andreas kleine Mädchen vernachlässigten, da dieser Ausflug für lange Zeit geplant war.

„Tatsächlich haben wir diesen Tag einige Monate im Voraus geplant, weil andere Eltern in der Gruppe waren. Also haben wir hart geredet, alles getan, was zu Hause erledigt werden musste, wir haben absolut alles koordiniert und angepasst, damit die Kinder in der Obhut von jemandem sind, damit das Haus sauber ist, sodass die Chamba aufgeräumt und kontrolliert ist, sodass das „was zu tun ist“ erledigt ist... und dann haben wir einen guten Start, was nicht immer nicht immer möglich ist aus offensichtlichen Gründen getan werden... aber sie waren so verdient, dass wir ihn immer härter gemacht haben als „Acapulco Shore“, sagte er mit einem lachenden Emoticon.

„Sie sind einer der wenigen Momente, in denen Sie ohne Kinder allein sein können. Offensichtlich werden sie ständig per Telefon- oder Videoanruf überwacht, aber mit der Gewissheit, dass sie auch in ihrem Mini-Urlaub waren. Es wurde genossen, wie es genossen werden sollte. Geburtstage wurden gefeiert, Erfolge wurden in der Chamba gefeiert, der erste Ausflug in eine Disco fand statt, seit wir Eltern sind (zusammen), der Abschluss des Endes der Sommersaison wurde gefeiert, es wurde gefeiert, um in einer netten Gruppe von Menschen zu sein. Und ich schließe mich sogar mit dem Sprichwort ein: „Einmal um fünfhundert... tut es nicht weh“, schloss er.

ANDREA SAN MARTÍN VERSUCHTE DEN SCHRITT VON ANITTA ZU MACHEN

Andrea San Martín feierte den Ausflug ihrer ersten Väter mit Sebastián Lizarzaburu, als sie - inmitten von ein paar zu vielen Drinks - versuchte, Anitta zu passieren. Was sie nicht bemerkte, ist, dass die junge Frau ein Kleid mit Herzinfarkt-Ausschnitt trug, das mehrmals ihre Brüste freigelegt hatte, wie in dem von Instarandula geteilten Video zu sehen ist.

Wir sehen auch das ehemalige Modell, das Schnaps aus Sebastian Lizarzaburus Bauch trinkt.

„Unbescheiden, wie kommt es ihr in den Sinn, so angezogen zu sein, haha, mit diesem kleinen Schritt von Annita, jetzt kommt die Großmutter und der ganze Fleck heraus. Mein Gott, San Martín ist mit Sebastián Lizarzaburu auf eine Party gegangen „, sagt der Journalist Samuel Suárez, Inhaber der Plattform, auf der die Videos verbreitet wurden, lachend.