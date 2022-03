Ricardo Mendoza entfacht erneut Kritik an seinem kleinen Spott, nachdem er sich mit Chris Rock identifiziert hat: „Seien Sie vorsichtig, dass die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen Sie einleitet“

Nachdem Chris Rock von Will Smith hart geschlagen wurde, weil er Jada Pinketts Alopezie bei den Oscars 2022 verspottet hatte, zögerte Hablando Huevadas Moderator Ricardo Mendoza nicht, seinen Instagram-Account zu verwenden, um anzuzeigen, dass er sich mit dem Komiker identifiziert fühlt. Diese Reaktion löste bald Kritik von Social-Media-Nutzern aus, die ihn fragten, wohin seine Entschuldigung für die Verspottung eines Minderjährigen ging, der in einem Bus sexuell angegriffen wurde.

Wie Sie sich erinnern, wurde der Schauspieler vor einigen Monaten heftig kritisiert, weil er sich über die sexuellen Übergriffe eines Minderjährigen lustig gemacht hatte. Aus diesem Grund beschloss die Staatsanwaltschaft, eine Untersuchung wegen Verletzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen einzuleiten.

Und obwohl er sich bei seiner Partnerin Norka Gaspar entschuldigte, tauchte Ricardo Mendoza wieder auf und verspottete die Folgen seines schlechten Witzes.

„Chris Rock, denn ich weiß, was du durchmachst. Seien Sie vorsichtig, dass die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung für Sie einleitet... und Sie haben sich geschält „, schrieb Ricardo und beschriftete Chris Rock.

Er verwies auch auf den Witz, der Will Smith letztendlich direkt verärgerte. „Für mich war Chris Rocks Witz über Will Smiths Frau weich, aber es ist immer noch dunkler Humor“, schrieb er.

Es sollte daran erinnert werden, dass Chris Rock von Will Smith ins Gesicht geschlagen wurde, weil er die Kahlheit seiner Frau, die an Alopezie leidet, verspottet hatte. Obwohl die Schauspielerin offen über das Übel der Beschwerde gesprochen hat, ist dies für sie ein ziemlich sensibles Thema.

Ricardo Mendoza fühlt sich mit Chris Rock identifiziert. (Foto: Instagram)

Diese Beiträge sorgten bald für Aufsehen in sozialen Netzwerken, denn obwohl sie in ihren Geschichten geschrieben waren, machten viele Screenshots und sorgten dafür, sie zu teilen, was ihn an den Spott erinnerte, den er in einem YouTube-Programm über einen sexuell angegriffenen Minderjährigen machte.

DIE KRITIK AN RICARDO MENDOZA WIRD NEU ENTFACHT

„Erinnerst du dich, als Ricardo Mendoza herauskam, um sich angeblich in Not zu entschuldigen? Hier ist der Herr, ein paar Wochen später, ohne etwas gelernt zu haben.“ schrieb ein Nutzer über die Kommentare des Komikers auf seinem Instagram-Account.

„Ich erinnere mich ein bisschen an den schlechten Witz von Ricardo Mendoza über das Mädchen, das in einem Bus belästigt wurde. Was würdest du für alles tun, was würdest du tun, wenn dir alle 1 Minute jemand einen Witz macht und zu Spott und Demütigung geht?“ , sagte ein anderer Follower.

„Ricardo Mendoza (derjenige, der einen Minderjährigen verspottete, der in einem Bus belästigt wurde): „Für mich war der Witz über Will Smiths Frau weich, es ist dunkler Humor.“ Hat jemand wirklich gedacht, dass dieser Schwachkopf sich ändern oder etwas lernen würde? Die Dummheit wird von niemandem weggenommen...“ , sagte ein anderer Benutzer.

