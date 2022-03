Reinaldo Rueda lobt Pékerman

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

An diesem Dienstag wird die kolumbianische Nationalmannschaft ihr Leben gegen Venezuela in Puerto Ordaz spielen, wo ein alter Bekannter auf der Bank stehen wird. José Néstor Pékerman, der das Kaffeeteam zu zwei Weltcups führte (Brasilien 2014 und Russland 2018) und der nun Richter der „Tricolor“ sein wird auf der Suche nach einem Platz im Hoffnungslauf von Katar 2022.

Es sei daran erinnert, dass mit José Néstor Pékerman, Die kolumbianische Nationalmannschaft hatte ihre beste Leistung in einer Weltmeisterschaft, indem sie 2014 das Viertelfinale in Brasilien erreichte, als er an die Einheimischen fiel 2:1 und wo James Rodríguez Ruhm erlangte, indem er den Goldenen Stiefel gewann, nachdem er Torschütze in dieser Wettbewerb.

Der Rosarino hat immer seine Bewunderung für unser Land gezeigt, da er eine kolumbianische Tochter hat, die geboren wurde, als Pékerman in den siebziger Jahren die Farben von Independiente Medellín verteidigte. Und obwohl er auf der Vorderseite steht, hat der Argentinier eine ganz besondere Zuneigung zu Kolumbien.

Er hat drei Spiele an der Spitze des „Vinotinto“ mit zwei Niederlagen geführt, die er durch Uruguay und Argentinien erlitt, während sein Debüt mit einer Niederlage gegen Bolivien 4-1 in Heimzustand war. Ihre Führer sammeln acht Tore gegen und fünf dafür.

Während der letzten Pressekonferenz hat Professor Reinaldo nicht daran gespart, die Arbeit des ehemaligen „Albiceleste“ -Technikers vor dem Spiel gegen die venezolanische Nationalmannschaft im CTE Cachamay-Stadion anzuerkennen.

Die einzige Option, mit der sich die kolumbianische Nationalmannschaft für Katar 2022 qualifizieren muss, ist die Hoffnungsstrecke, und es reicht nicht aus, Venezuela zu schlagen, das seit dem 15. Dezember 1996, als es in San Cristobal mit 2:0 gewann, vom Qualifier nicht mehr als Besucher geschlagen hat Tore von Jorge Bermudez und Ivan René Valenciano.

Wenn sie die drei Punkte auf venezolanischem Boden erreichen, muss Reinaldo Ruedas Team damit rechnen, dass Peru in Lima nach Paraguay fällt, was ihnen die Möglichkeit gibt, die Wiederholungsrunde gegen die Vereinigten Arabischen Emirate bzw. Australien zu spielen.

Ein Unentschieden würde die Situation in Kolumbien weiter erschweren, da er zusätzlich zu dem negativen Ergebnis, das die Schüler von Ricardo Gareca haben müssen, nach Santiago de Chile schauen muss, wo die Australs den „Charrúas“ gegenüberstehen.

Während die Statistiken bald gebrochen werden, ist die Wahrheit, dass José Néstor Pékerman in den Zeiten, in denen José Néstor Pékerman Kolumbien gegenüberstand, nie verloren Es sei daran erinnert, dass der ehemalige Toluca-Trainer eine erfolgreiche Fahrt durch die argentinische U20 hatte.

Dies ist das vierte Mal, dass Rueda und Pékerman in der Qualifikationsrunde gegeneinander antreten, in der der Gaucho mit zwei Siegen und einer Niederlage gewinnen muss.

