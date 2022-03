Putins Krieg ist ein Vorbild für Xi in Taiwan: ESG-Fondsmanager

(Bloomberg) — Für Sonia Kowal, die einen der ältesten sozial verantwortlichen Investmentfonds leitet, könnten die russische Invasion in die Ukraine und die anschließende internationale Verurteilung durch Sanktionen eine Generalprobe für China sein.

Die chinesische Regierung behandelt den Kapitalismus als „Raststätte auf dem Weg zum Sozialismus“ und bremste zunehmend ihren einst „uneingeschränkten Kapitalismus“, sagte sie über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

„Was uns Sorgen macht, ist, dass die Risiken in Zukunft noch weiter steigen werden“, sagte Kowal, Präsident von Zevin Asset Management in Boston. „Die chinesische Regierung ist niemandem außer sich selbst verpflichtet.“

Der 44-jährige Investor sagte, sie sei besorgt, dass Wladimir Putins unprovozierter Angriff auf die Ukraine Präsident Xi Jinping dazu bringen könnte, darüber nachzudenken, was mit Taiwan zu tun sei, das China als Teil seines Territoriums betrachtet. Und wenn Sie sich entscheiden zu handeln, übersteigt das Risiko für die Finanzmärkte den Krieg in der Ukraine bei weitem, da globale Investitionen in China die Russlands überschatten.

China macht etwa 30% der Benchmarks der Schwellenländer aus, während Russland vor seiner Invasion in die Ukraine weniger als 5% ausmachte. Unter Verwendung einer anderen Kennzahl haben Fonds, die sich mit ökologischen, sozialen und Corporate Governance-Faktoren befassen, mindestens 290 Milliarden US-Dollar für chinesische Vermögenswerte bereitgestellt, was etwa dem 15-fachen des Betrags entspricht, den sie vor dem Krieg in russischen Vermögenswerten hatten, laut den von Bloomberg gesammelten Daten.

Zevin, der Ende Februar 720 Millionen US-Dollar verwaltete, hat nicht entschieden, ob er seine Anteile an den beiden chinesischen Unternehmen des Unternehmens verkaufen soll, sagte Kowal. Er wollte die Unternehmen nicht identifizieren.

Kowal, dessen Großeltern Flüchtlinge aus der Ukraine waren, als es Teil der Sowjetunion war, sagte, nachhaltige Investoren sollten nicht in Russland investieren. Die Invasion Georgiens im Jahr 2008 und die Annexion der Krim sechs Jahre später seien offensichtliche Warnsignale dafür, dass Investoren das Land hätten meiden sollen, sagte er.

Bezug auf China sind die Einsätze weitaus wichtiger, da das Land ein wesentlicher Bestandteil der globalen Lieferketten ist, da sie alles von Smartphones bis hin zu Baggern herstellen. Es wird für Anleger „fast unmöglich“ sein, ihr Engagement in Lieferketten zu beseitigen, sagte Kowal.

„Wir müssen herausfinden, wie man ein Skalpell in China benutzt“, sagte Kowal. „Und die Unvorhersehbarkeit staatlicher Maßnahmen kann sich auf verschiedene Sektoren richten. Wie werden wir als Investor ohne Präsenz vor Ort wissen, was das nächste Ziel sein wird?“

Kowal begann seine Karriere im Bereich Nachhaltigkeitsinvestitionen vor etwa 15 Jahren und kam 2009 zu Zevin. Das Unternehmen wurde Ende der 1990er Jahre von Robert Zevin gegründet, einem Pionier für sozial verantwortliches Investieren, der das Unternehmen vor vier Jahren verlassen hat.

Zevins größte Strategie, Global Appreciation, verlor in den ersten beiden Monaten dieses Jahres einen Nettowert von 8,6%. Im vergangenen Jahr erzielte es in den letzten drei Jahren eine Rendite von 15% und einen annualisierten Gewinn von 17,7%. Dies entspricht mehr oder weniger seinem Benchmark, einer Kombination aus dem MSCI ACWI-Index und Bloombergs Intermediate US Government/Credit Index.

Laut Kowal wird das starke Interesse an nachhaltigem Investieren abnehmen, wenn die Anleger erkennen, dass viele Fonds, die ihre ESG-Referenzen (Umwelt, Soziales und Corporate Governance) übertrumpfen, in der realen Welt kaum Auswirkungen haben. Investoren und glaubensbasierte Stiftungen werden wahrscheinlich die ersten sein, die ihr Geld von ESG-markierten Fonds auf sozial verantwortliche Fonds verlagern, die besser zu ihren Missionen und Werten passen, sagte er.

„Jeder versucht, seine Kunden davon zu überzeugen, dass sie Wirkung haben, aber in Wirklichkeit sehen wir trotz der Geldwelle nicht viele Verhaltensergebnisse“, sagte Kowal. „Impact Washing ist ein großes Problem.“

